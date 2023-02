Reportan que China ayuda en la guerra rusa en Ucrania

China ayuda a la guerra de Rusia en Ucrania, según datos comerciales. De acuerdo con una revisión del The Wall Street Journal de los datos de las aduanas rusas, las empresas de defensa estatales chinas envían equipos de navegación, tecnología de interferencia y piezas de aviones de combate a empresas de defensa estatales rusas sancionadas.

Según los registros de aduanas proporcionados al Journal por C4ADS, una organización sin fines de lucro que se especializa en identificar amenazas a la seguridad nacional. La mayoría de los envíos de doble uso procedían de China, muestran los registros.

“A pesar del escrutinio internacional y los protocolos de sanciones, los datos comerciales globales confiables muestran que las empresas de defensa estatales chinas continúan enviando piezas militares aplicables a las empresas de defensa rusas sancionadas”, dijo Naomi García, analista de C4ADS.

“Estas empresas rusas han sido registradas utilizando estos mismos tipos de piezas directamente en la guerra de Rusia en Ucrania”.

The Wall Street Journal analizó más de 84 mil envíos registrados por la oficina de aduanas de Rusia en el periodo posterior a que Occidente lanzó la campaña de presión económica que se centró en los productos básicos que la administración Biden marcó como críticos para el ejército ruso.

Los registros aduaneros oficiales de Rusia, que C4ADS dijo que podrían no incluir todos los registros, detallan cada envío al país, brindan fechas, remitentes, destinatarios, compradores, direcciones y descripciones de productos.

Se identificó a partir de los registros más de una docena de empresas rusas y chinas en el punto de mira de EU, bajo la campaña de presión de Rusia, así como todos los demás programas de sanciones.



Ejemplos de exportaciones

Los registros aduaneros incluyen ejemplos de exportaciones de piezas para el tipo de armas utilizadas por las fuerzas rusas en Ucrania.

El 31 de agosto de 2022, la empresa de defensa estatal de China, Poly Technologies, envió equipos de navegación a la empresa de exportación militar estatal de Rusia, JSC Rosoboronexport, para helicópteros de transporte militar M-17.

A principios de ese mes, la empresa electrónica china Fujian Nanan Baofeng Electronic Co. suministró a Rosoboronexport, a través de una empresa de defensa estatal uzbeka, una antena telescópica para el vehículo militar RB-531BE, que se utiliza para interferir las comunicaciones. El 24 de octubre, la empresa estatal china de aviones AVIC International Holding Corp. envió a AO Kret, una subsidiaria del gigante de defensa estatal sancionado Rostec, piezas para aviones de combate Su-35 por un valor de $ 1.2 millones.

Wang Shaofeng, gerente general de Fujian Baofeng Electronics Co., dijo en una respuesta por correo electrónico que un tercero podría estar usando ilegalmente el nombre de su empresa y que no incluye "Nanan". También declaró que su empresa no produce antenas telescópicas y no tiene registro de envío a ninguna empresa de defensa estatal uzbeka. Otras firmas chinas y rusas no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía de Rusia no respondieron a las solicitudes de comentarios, indicó el medio.

“Rusia tiene suficiente potencial tecnológico para garantizar su seguridad y llevar a cabo la operación militar especial. Este potencial se mejora constantemente”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

“La acusación de que China proporciona 'ayuda' a Rusia no tiene base fáctica, sino que es puramente especulativa y deliberadamente exagerada”, dijo al medio Liu Pengyu, portavoz de China en su embajada en Washington. Reiteró la opinión de que China se opone a lo que llama sanciones unilaterales que no tienen base en el derecho internacional.

Funcionarios occidentales dijeron que su campaña de presión económica lanzada en febrero pasado paralizaría la maquinaria de guerra de Moscú al apuntar a exportaciones a Rusia, incluidos chips de computadora, cámaras infrarrojas y equipos de radar, pero los registros aduaneros y corporativos muestran que Rusia aún puede importar esa tecnología a través de países que no se han unido a los esfuerzos liderados por Estados Unidos para aislar a Moscú de los mercados globales.

Muchos de los productos de exportación controlada todavía fluyen a través de naciones como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, cuyos gobiernos son acusados por funcionarios occidentales de burlarse de las sanciones y los controles.

Justo antes del asalto a gran escala de Rusia contra Ucrania en febrero pasado, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, declararon una asociación "sin límites" destinada a contrarrestar a EU.

Silverado Policy Accelerator, un grupo de expertos con sede en Washington que busca impulsar la competitividad de EU, dijo en un informe publicado este mes que Rusia depende cada vez más de los transbordos de productos de doble uso a través de China, y especialmente de Hong Kong, para satisfacer sus necesidades militares.

