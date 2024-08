En medio del debate sobre la reforma judicial, Claudia Sheinbaum, presidenta electa, publicó un mensaje en X, en el cual catalogó como "información relevante" y escribió que en 43 de los 50 estados de Estados Unidos se elige a los jueces por voto popular.

Pero, en Estados Unidos, "los jueces electos son de tribunales locales con competencias limitadas y no a nivel federal como aquí se pretende hacer", recordó Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, en un mensaje en X.

Burgoa añadió que "además, hay requisitos sustanciales para ser jueces, empezando por la colegiación que tienen que tener los abogados mediante exámenes rigurosos y hay jurados de ciudadanos que intervienen en los juicios".

En la Corte Suprema, "todos los jueces son nombrados por el presidente, confirmados por el Senado y desempeñan sus cargos de forma vitalicia. Dado que los jueces no tienen que postularse ni hacer campaña para la reelección, se cree que están protegidos de la presión política al decidir los casos. Los jueces pueden permanecer en el cargo hasta que renuncien, fallezcan o sean sometidos a un proceso de destitución y condenados por el Congreso", informa la Casa Blanca.

El proceso de confirmación es relevante. Martín Kelly, maestro en Historia por la Universidad de Florida, añade que "desde que el Senado confirma a los jueces, la experiencia y los antecedentes se han convertido en factores importantes en las confirmaciones, y se han desarrollado y seguido en gran medida convenciones desde la primera selección del tribunal durante el mandato del primer presidente".

"Los jueces de los tribunales federales son nominados por el presidente y confirmados por votación del Senado y gozan de un mandato vitalicio (...) Si bien ningún estado selecciona a los jueces exactamente de la misma manera que otro, existen algunas similitudes que existen en todos los estados", recordó Marc Brower en Democracy Docket.

Requisitos para ser juez en EU

Además, "la Constitución no especifica requisitos para ser juez, como edad, educación, profesión o ciudadanía por nacimiento. No es necesario que un juez sea abogado o graduado de una facultad de derecho, pero todos los jueces han recibido formación en derecho", indica la Corte Suprema.

Brower recordó que en algunos estados los jueces se eligen "mediante una elección partidaria en la que los candidatos son nominados por los partidos políticos".

Además, "varios estados también celebran elecciones para jueces, pero estas elecciones son no partidistas y los jueces aparecen en la papeleta sin ninguna afiliación partidaria. Se pueden celebrar elecciones primarias, pero sólo para reducir la lista de candidatos a dos, no para seleccionar nominados de cada partido. Los partidos políticos pueden respaldar a candidatos, y lo hacen, pero esta información no está disponible en la papeleta".

"En un puñado de estados, los jueces son seleccionados por la legislatura estatal, sin participación ni del gobernador ni del electorado".

También, "algunos estados imitan el proceso de selección judicial del gobierno federal, en el que el gobernador nomina a los jueces. El nombramiento es confirmado por otro organismo gubernamental, normalmente una cámara de la legislatura estatal o el consejo del gobernador".

Además, indica Brower, está la selección por mérito, "es el más común y lo utilizan 14 estados para seleccionar a los jueces de su Corte Suprema. Si bien los detalles varían según el estado, en este método el gobernador selecciona a los jueces de listas de candidatos elegibles creadas por una comisión de nominación no partidista que basa sus decisiones en las calificaciones y la experiencia de los candidatos.

"Estos jueces suelen estar sujetos a una elección de retención poco después de su designación y nuevamente al final de sus mandatos, lo que le da al electorado cierta influencia sobre los jueces".





