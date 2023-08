Tomando a China como su principal competidor y desafío geopolítico más serio, EE.UU. ha declarado que va a "competir y ganar" a China en 10 años. En medio de esta pulseada del siglo iniciada por el propio EE.UU., ¿cuán alta es la posibilidad de que éste gane? La respuesta la podemos encontrar en el Arte de la Guerra, renombrada obra sobre estrategias y tácticas militares de la China antigua.

I

La frase más conocida del Arte de la Guerra señala: "si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla." En este sentido, EE.UU. no tiene una percepción clara sobre sí mismo, ni sobre China.

Primero, juicio erróneo sobre la transformación de China. Espera que China siga su guion y se encarrile por la vía capitalista mediante la liberalización del mercado. No obstante, lejos de cambiar a China, el capitalismo ha sido cambiado por China.

Segundo, juicio erróneo sobre las intenciones estratégicas de China. Preocupado por la creciente influencia global de China, EE.UU. hace propagandas sensacionalistas sobre la falsa narrativa de una China rival, hasta enemiga. Pero los genes culturales y la trayectoria histórica de China han dado cumplida muestra de su desinterés total por la hegemonía.

Tercero, juicio erróneo sobre sus propios problemas. EE.UU. cree que puede solucionar sus propios problemas reprimiendo a China. Sin embargo, el germen de esta "lacra a la estadounidense" está en las irreconciliables contradicciones inherentes del capitalismo en expansión. El capital ha sido responsable de sus problemas cada vez más acuciantes como la desindustrialización y el vaciamiento industrial; la concentración de la riqueza en manos de los oligarcas y la polarización entre los ricos y los pobres; la acumulación de los riesgos financieros sistémicos y las sucesivas crisis cíclicas y estructurales. La supremacía del capital también es el origen de los problemas sociales como la violencia con armas de fuego y la proliferación de drogas. Además, ha hecho de la institucionalidad democrática un negocio entre los oligarcas.

II

Según el Arte de la Guerra, lo más importante en una operación militar es la victoria y no la persistencia.

La determinación y la lucha del pueblo chino han frustrado la vana ilusión de EE.UU. de derribar a China en corto tiempo.

EE.UU. está obsesionado con lograr una victoria rápida, pero escasean precedentes en la historia. En la Guerra de Corea, Douglas MacArthur fanfarroneó que los soldados estadounidenses regresarían a casa para pasar la Navidad, pero la guerra no terminó hasta dos años y medio más tarde. En 2003, el entonces Secretario de Defensa estadounidense pronosticó que la guerra de Irak no duraría más de cinco meses, pero hasta la fecha, las fuerzas armadas estadounidenses todavía no han podido liberarse de la misma. En Afganistán, los 20 años tan arduos de la presencia de los soldados estadounidenses terminaron en una retirada precipitada y despavorida, convirtiéndose en un hazmerreír para todo el mundo.

La pulseada entre China y EE.UU. será prolongada. EE.UU. debe aceptar que los dos países ya entran en un empate. Ante EE.UU., China cuenta con marcadas ventajas en los acervos históricos, el sistema y el modelo, así como la moral y el apoyo del pueblo. Tal como dijo el Presidente Mao Zedong: "Nuestra causa es justa, y una causa justa no podrá ser derrotada por ningún enemigo."

III

Indica el Arte de la Guerra: "La guerra es de vital importancia para el Estado; es el dominio de la vida o la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del país: es forzoso manejarla bien". Se trata de una idea prudente acerca de la guerra.

Muchos países, que alguna vez alcanzaron su pleno esplendor en la historia, terminaron en nada debido a su obsesión por la guerra. El Imperio Asirio fue el primer país en establecer un sistema militar completo. Con una política belicista y expansionista, el Imperio conquistó regiones como el este de Asia Menor, Siria, Fenicia y Palestina. No obstante, los largos años de guerra suscitaron un enorme descontento de la población, que se levantó y puso fin al Imperio.

EE.UU., en vez de manejar la guerra con cautela, es un país apasionado por la guerra. En sus casi 250 años de historia, sólo pasó 16 años en paz y vive lo restante en guerra. Los descomunales gastos de sus operaciones militares son la principal causa de la crisis de deuda de EE.UU.. En la actualidad, el gasto militar anual de EE.UU. es unos 900 mil millones de dólares. Esta cifra representa alrededor del 40% del total mundial, y es superior que la suma de los 10 países que le siguen en la tabla. ¿Podría EE.UU. sortearse de la ley de que “los países apasionados por la guerra terminarán en extinción? Dejemos que la historia le dé la respuesta.

IV

El Arte de la Guerra sostiene que la doctrina es lo primordial para determinar el desenlace de una guerra. Según el libro, la doctrina significa "aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que le siga donde sea, sin temer por sus vidas ni a correr cualquier peligro".

No obstante, el EE.UU. de hoy, lejos de estar unido, tiene incluso familias divididas por diferentes posturas políticas.

La exacerbación de las disputas interpartidistas, la división social, el odio racial, el antagonismo religioso y el conflicto de clases en EE.UU. ya son lacras nada novedosas. Ningún tema de interés social, como las políticas de los dos partidos, las cuestiones económicas, la crisis de la deuda, la violencia con armas de fuego, el aborto, la migración y la igualdad de género, entre otros, está exento de interminables discusiones, así como el aprovechamiento y la incitación por parte de los políticos.

Algunos ironizan que los Estados Unidos de América deberían cambiar su nombre por los Estados Desunidos de América. Dejando de lado la competición con China, ¿hasta dónde puede llegar EE.UU. en su "guerra interna"? Lo veremos.

Xi Pu/ periodista de CGTN en Español

