Pentágono investiga filtración de documentos secretos sobre la guerra en Ucrania "Estamos al tanto de los informes de publicaciones en redes sociales y el Departamento está revisando el tema", dijo su portavoz Sabrina Singh

Los documentos difundidos en Twitter y Telegram contendrían gráficos y detalles sobre envío de armas, refuerzo de batallones y más información sensible, según The New York Times. Foto: Archivo/AP