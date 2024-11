Washington.— El exmandatario y ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que una vez que asuma la presidencia llevará a cabo sus planes de deportación masiva, “porque no tenemos opción“.

“En realidad no tenemos otra opción cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países. Ahora van a regresar a esos países porque no se quedarán aquí. No hay precio”, aseveró.

En entrevista telefónica con NBC News, Trump declaró que su arrolladora victoria sobre Kamala Harris es un mandato para hacer que impere “el sentido común” en el país.

“Obviamente tenemos que hacer la frontera fuerte y poderosa”, señaló Trump, quien rechazó desear que no entre nadie. “Yo no soy de los que dicen: ‘No, no pueden entrar’. Queremos que la gente entre”, aseguró.

En su discurso de proclamación del triunfo, la madrugada del miércoles, dijo que quiere que la gente ingrese a Estados Unidos, pero “por la vía legal”.

Nombra a su directora de campaña como jefa de gabinete

Más tarde, se informó que Trump designó a su directora de campaña, Susie Wiles, como jefa de gabinete de la Casa Blanca, su primer nombramiento importante desde que ganó las elecciones.

“Susie es dura, inteligente, innovadora y es universalmente admirada y respetada”, dijo Trump en un comunicado.

“Seguirá trabajando incansablemente para hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Es un honor bien merecido tener a Susie como la primera jefa de gabinete en la historia de Estados Unidos”, añadió.

La cadena CNN reportó que “durante la mayor parte de la campaña estuvo a cargo de la lista de vuelos del avión privado de Trump, un trabajo ingrato que requería que cerrara el acceso al expresidente cuando él no le decía ‘no’ a alguien. En ocasiones, también tuvo que confrontar a Trump por mantener a cierta gente a distancia, aunque su incapacidad para impedir que la provocadora de extrema derecha Laura Loomer se uniera al expresidente en un debate y un servicio conmemorativo del 11 de septiembre generó una importante reacción contra su jefe”. También ayer Trump y el mandatario ruso, Vladimir Putin, indicaron estar dispuestos a retomar el contacto.

“Si alguien quiere reanudar el contacto, no me molesta. Yo estoy dispuesto”, declaró el mandatario ruso durante el Foro de Valdai en Sochi, Rusia. “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitarlo”, añadió en referencia a Trump, a quien calificó de valiente. Trump sugirió que probablemente hablará con Putin, informó NBC News.

“Creo que hablaremos”, dijo el exmandatario y vencedor en las elecciones de este 2024.

Biden promete transición pacífica

El presidente Joe Biden prometió ayer garantizar una “transición pacífica y ordenada” para transferir el poder a Trump y buscó consolar a los demócratas asegurando que “Estados Unidos va a estar bien”. Biden destacó la importancia de aceptar los resultados de las elecciones. En su discurso, el presidente se refirió a Harris, con la que conversó ayer por teléfono y la alabó.

El mandatario usó la última parte de su discurso para enviar un mensaje a los demócratas, al reconocer que su partido ha “perdido una batalla”, pero subrayando que eso no significa que estén “derrotados”. Agencias