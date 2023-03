Mujer pierde un ojo tras aplicarse gotas contaminadas en Florida y demanda a la empresa EzriCare

Una mujer en Florida demandó a una compañía fabricante de gotas para los ojos, luego de que se aplicará unas “gotas contaminadas” en su ojo derecho y lo perdiera.

Según en entrevista para Telemundo, la mujer identificada como Clara Oliva, de 68 años de edad, aseguró que su vida cambió radicalmente luego de que se aplicara las gotas de la marca EzriCare y desarrollara una infección bacteriana, el cual fue causando que perdiera la vista progresivamente, al punto en que su ojo tuviera que ser extirpado.

"Me dolía mucho, como si tuviera arena en el ojo. Al segundo o tercer día se sentía como si tuviera vidrio, cristales, y día a día eso fue aumentando", relató.

La mujer residente de la ciudad de Miramar, denunció a la compañía a inicios de este mes en donde alegó que las gotas le dejaron lesiones permanentes.

"Ya no soy la misma de antes. Ya no puedo trabajar, ya no puedo conducir, solamente aquí a la esquina, al supermercado. Ya no puedo jugar con mis nietos como antes, porque la estabilidad no me lo permite", comentó.

Sin embargo, pese a que Olivia ya perdió la vista de un ojo sostiene que comienza a perder la vista de su ojo izquierdo.

"Estamos pidiendo remuneración por los daños económicos que han sido causados por estas compañías. Hay daños médicos y también de sufrimiento, porque ella (Oliva) va a necesitar debido a esto mucha ayuda", afirmó la abogada, Natasha Cortez, de la firma de abogados Grossman Roth Yaffa Cohen.

EU reporta más casos de pérdida de visión por “gotas contaminadas”

Los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) informó que este caso no es el único que se ha registrado en el país estadounidense, ya que otras tres personas han muerto y cuatro personas más han tenido que someterse a una operación para extirparse el glóbulo ocular afectado.

La agencia federal ha identificado a 68 pacientes en 16 estados que resultaron afectados por Pseudomonas aeruginosa, un tipo de bacteria resistente a la mayoría de antibióticos. Ocho de ellos han perdido la visión en al menos uno de sus ojos y algunos han tenido que recibir un trasplante de córnea.

La mayoría de los afectados dijeron haber utilizado colirios de esos fabricantes antes de sufrir problemas médicos. La marca más citada fue EzriCare entre los afectados. Estas gotas han sido retiradas ya del mercado, junto con las Lágrimas Artificiales y la pomada ocular artificial de la compañía farmacéutica Delsam Pharma.

Tras el anuncio de CDC, la empresa Global Pharma anunció que retiraría voluntariamente todos los lotes. Las marcas también colocaron advertencias en sus páginas web.

