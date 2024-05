"Voy a sacar cada gramo de vida que pueda de esto", declaró Maddy Baloy, conocida tiktoker que mostró su vida con el cáncer, en una de las entrevistas que dio a los medios. La joven de 26 años falleció ayer, el día del cumpleaños de su novio, quien le sostuvo la mano todo el día hasta el final.

"Madison falleció pacíficamente anoche", le dijo a People su prometido Louis Risher en un comunicado el 2 de mayo. Agregó que estaba "rodeada de amor". "Ella es tan especial (...) Ayer cumplí 27 años. Estuve sosteniendo su mano todo el día y eso es todo lo que necesitaba", declaró Risher.

La exmaestra de jardín de niños, de Tampa, hablaba sobre su enfermedad en sus videos. Le dijo a USA Today que después de su diagnóstico, recurrió a la plataforma para encontrar otras personas en su posición y con la esperanza de reclamar su identidad. "Tenía mucho miedo de que la gente sólo me viera por el cáncer y olvidaran quién era", dijo.

Señaló que quería decirle al mundo que todavía era en gran medida una "persona" y comenzó a documentar un día de su vida en línea. Baloy dijo que había aceptado la posibilidad de tener cáncer para siempre y que estaba tratando de aprovechar el tiempo que tenía. "Ya sea que viva sólo cinco años o si de alguna manera viva 70 años, en algún momento moriré con cáncer en el cuerpo todavía", dijo.

El medio británico Metro recordó que Baloy se enfermó en 2022 y experimentó problemas estomacales durante el verano. Inicialmente se centró en la ingesta de alimentos y cambió su estilo de vida, pero nada parecía aliviar su dolor. Según People, comenzó a vomitar sangre y a tener problemas en febrero y buscó ayuda médica.

Luego, los doctores le informaron que habían descubierto anomalías en su intestino grueso y luego encontraron múltiples tumores después de una cirugía de emergencia.

Maddy Baloy: "No estaremos aquí por mucho tiempo"

"Sabía que tenía mucho que decir", dijo a la revista People . "Cada una de las emociones mientras estamos aquí porque no estaremos aquí por mucho tiempo".

En su último TikTok, publicado en marzo desde Japón, Maddy Baloy mostró a los espectadores fotografías internas de tumores en varias partes de su cuerpo. Explicó que estaba en las vacaciones de sus sueños en Kioto, pero que hacía tanto frío que había estado "temblando", por lo que quería enfrentar el desafío de bañarse con su bolsa de colostomía.

"Hola, mi nombre es Madison y tengo cáncer terminal en etapa cuatro y no me he bañado en un año", dijo. Baloy señaló que después de someterse a su colostomía, nunca imaginó que volvería a bañarse.

"Pero estaré en Japón por un periodo de tiempo muy limitado. Estoy aquí en la Tierra por un tiempo muy limitado y no quiero tener miedo de bañarme. Así que ven a bañarte conmigo", dijo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Un video la mostró en un baño de burbujas mientras sonreía de oreja a oreja.

Su lista de desos

En uno de sus videos más populares, Baloy nombró 19 de sus 20 elementos de su lista de deseos, que iban desde hacerse un tatuaje con su abuela y tener una "hermosa boda" hasta conocer al famoso chef Gordon Ramsay.

Baloy conoció en febrero a Ramsay, quien la llevó en avión a Miami para cenar en uno de sus locales de Hell's Kitchen y acompañarlo en la inauguración de su nuevo restaurante Lucky Cat en South Beach.

Incluso hicieron un TikTok en el que se puede ver a Ramsay bailar con Baloy antes de darle un abrazo. "Espero que lo hayas pasado muy bien", escribió Ramsay.

Baloy había declarado en alguna entrevista: "No hay nada que podamos hacer. Así que también puedo divertirme un poco".

