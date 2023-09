Los Ángeles. La frontera sur, la posibilidad de militarizarla para evitar el paso de migrantes indocumentados y de drogas fueron elemento central del debate de esta noche entre siete aspirantes a la nominación republicana estadounidense para las presidenciales de 2024, quienes criticaron lo que llamaron “laxitud” de la administración de Joe Biden sobre este asunto.

Los siete participantes del debate fueron: el exvicepresidente Mike Pence; el gobernador de Florida, Ron DeSantis; el empresario Vivek Ramaswamy; la exembajadora ante Naciones Unidas Niky Haley; el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el senador de Carolina del Sur Tim Scott y Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte.

"Como comandante en jefe, voy a usar el Ejército para que vaya detrás de los cárteles mexicanos de droga. Están matando a nuestra gente. ¿Nos vamos a quedar sentados y permitir que esto ocurra? No lo voy a hacer. Garantizo que desde mi primer día como presidente me voy a ocupar. Voy a declarar esto una emergencia nacional", sostuvo DeSantis.

Para Ramaswamy, construir el muro "no es suficiente": "Debemos usar a nuestros militares para sellar el queso suizo –por sus agujeros- que es la frontera sur".

El empresario se mostró a favor de “militarizar la frontera sur; dejar de financiar las ciudades santuario, pero yo iría un paso más allá; estoy a favor de ponerle fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de los inmigrantes indocumentados”.

Haley aseguró que "Biden ondeó la bandera verde. Le dijo a todo el mundo que viniera. Hemos visto a seis millones de personas cruzar (ilegalmente) la frontera. El fentanilo ha matado a más estadounidenses que las guerras de Irak y Afganistán juntas". Haley calificó a México de un "mal socio de Estados Unidos. No es un buen socio si perdimos 75 mil estadounidenses el año pasado. México no es un buen socio si permite que los cárteles se salgan con la suya. Lo que haremos es asegurarnos de enviar nuestras Operaciones Especiales [a México]".

Afirmó que la ayuda federal debería usarse para "asegurar la frontera", y no para para combatir las causas profundas del aumento de migrantes.

"La única ayuda que deberíamos gastar es para asegurar la frontera. La frontera sur, la frontera norte, y punto", dijo Haley. "Necesitamos mantener seguros a los estadounidenses, y los estadounidenses no están seguros. Sólo cuando arreglemos el sistema de inmigración, sólo cuando aseguremos la frontera, deberíamos plantearnos destinar más dinero a esto. Nuestro dinero debe servir para mantener a salvo a los estadounidenses. No lo estamos haciendo. Joe Biden no lo está haciendo".

Haley también expuso sus planes para hacer frente a la crisis fronteriza, incluida la desfinanciación de las ciudades santuario y el aumento del número de agentes de la patrulla fronteriza.

"Tenemos que asegurarnos de poner 25 mil agentes más de la Patrulla Fronteriza sobre el terreno y dejar que hagan su trabajo", dijo. "Volvamos a la política de Quédate en México. En vez de atrapar [a los migrantes] y liberar [en suelo estadounidense], atrapemos y deportemos".

Pence se apoyó en su experiencia en la Administración para abordar el tema. "Pese a lo que se dice, redujimos la inmigración ilegal en 90%. Y como presidente de Estados Unidos lo haré de nuevo. (...) Una nación sin fronteras no es una nación. Y tenemos que asegurar la frontera sur", recalcó.

Christie reprochó la pasividad de la actual administración demócrata.

"Debemos abordar esto como el problema de cumplimiento de la ley que es. Se están incumpliendo las leyes todos los días en nuestra frontera sur. Y Joe Biden y su equipo no están haciendo nada para que se cumplan", señaló.

Ausencia de Trump, el otro foco

Los aspirantes criticaron también la ausencia de Donald Trump, favorito para obtener la nominación republicana, del debate.

"Debería estar en el escenario esta noche. Debería defender su balance, en el que añadió 7.8 billones a la deuda", criticó DeSantis, quien durante el primer debate evitó lanzar dardos contra el exmandatario.

Christie aseguró que Trump no acudió al debate porque "tiene miedo".