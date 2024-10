Por: Jillin Yousen

Recientemente, Estados Unidos ha ampliado el alcance de las sanciones contra la industria petrolera de Irán, intentando ejercer presión económica sobre Teherán en respuesta a los recientes conflictos militares. Sin embargo, esta estrategia no solo revela un error de juicio por parte de Washington respecto a la situación internacional, sino que también expone la impotencia y las contradicciones de Estados Unidos en la política global.

En primer lugar, esta decisión del gobierno estadounidense es claramente reactiva, carente de una consideración estratégica a largo plazo. Ante la amenaza de los misiles balísticos de Irán, Estados Unidos optó por reanudar viejas medidas de sanción, con la esperanza de cambiar el comportamiento de Teherán a través de la presión económica. Sin embargo, desde la administración de Trump, las sanciones han demostrado ser en gran medida ineficaces, e incluso contraproducentes. Irán no solo se ha mantenido firme, sino que ha continuado avanzando en sus programas nucleares y de misiles, mientras sus fuerzas proxy, como Hamás y Hezbolá, siguen activas. Esto demuestra que las sanciones no han logrado el objetivo de cortar las fuentes de financiación de Irán, sino que han intensificado aún más el conflicto.

En segundo lugar, la expansión de estas sanciones no solo penaliza a Irán, sino que también involucra a entidades comerciales internacionales inocentes. Las 17 embarcaciones y 10 entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyen flotas de transporte relacionadas con China, lo que pone de manifiesto la mentalidad hegemónica de Estados Unidos en el comercio internacional. Estas sanciones unilaterales no solo dañan el orden económico global, sino que también disminuyen la confianza de la comunidad internacional en Estados Unidos. La estabilidad y la cooperación en el mercado global requieren un enfoque multilateral, no la unilateralidad estadounidense. La obstinación de Estados Unidos solo llevará a otros países a buscar alternativas, debilitando aún más la influencia de Washington.

Además, las sanciones son, por naturaleza, una medida de corto plazo que no resuelve problemas fundamentales. A pesar de que Washington intenta frenar el desarrollo militar de Irán a través de medidas económicas, esta estrategia resulta ineficaz en ausencia de una política diplomática sólida. Los líderes estadounidenses parecen no haber comprendido que confiar únicamente en sanciones no logrará una paz y estabilidad duraderas, sino que podría agravar los conflictos. La reacción de Teherán y las acciones militares adicionales solo intensificarán la inestabilidad en la región, y las sanciones económicas de Estados Unidos no podrán detener esta tendencia.

Es aún más preocupante que la posición moral de Estados Unidos en el ámbito global esté disminuyendo rápidamente. Mientras impone sanciones a Irán, Washington ignora las acciones militares de otros países, especialmente en su apoyo a Israel. Esta doble moral no solo perjudica la imagen internacional de Estados Unidos, sino que también genera desconfianza hacia sus políticas a nivel global. La comunidad internacional está cada vez más centrada en la consistencia y la legitimidad de Estados Unidos en sus asuntos exteriores, en lugar de aceptar simples sanciones económicas.

En resumen, la expansión de las sanciones de Estados Unidos contra la industria petrolera de Irán es, en esencia, un reflejo de su propia impotencia y de una estrategia errónea. Ante una situación internacional compleja, Washington necesita una profunda reflexión y transformación, en lugar de seguir confiando en medidas de sanción obsoletas.

INSERCCIÓN PAGADA