Washington.— El presidente Joe Biden presionó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que alcance “pronto” un alto el fuego en Gaza, después de un apretón de manos en la Casa Blanca que enmascaró una relación complicada.

Ambos dirigentes se mostraron sonrientes ante las cámaras al reunirse en el Despacho Oval, cuatro días después de que Biden, de 81 años, anunciara que renunciaba a la carrera por su reelección.

“De un orgulloso judío sionista a un orgulloso sionista irlandés estadounidense, quiero agradecerle los 50 años de servicio público y los 50 años de apoyo al Estado de Israel”, dijo Netanyahu en homenaje a Biden al inicio de la reunión.

“Y espero con ansias hablar con usted hoy y trabajar con usted en los próximos meses”, añadió.

La vicepresidenta de Estados Unidos y futura candidata demócrata, Kamala Harris, también se reunió con Netanyahu y reivindicó que llegó el momento de poner fin a la guerra de Gaza con un alto el fuego y la liberación de rehenes. “Acabo de decirle al primer ministro Netanyahu que es hora de que se cierre el acuerdo. Así que a todos los que han estado pidiendo un alto el fuego y anhelan la paz, los veo y los escucho. Hagamos el acuerdo para conseguir un alto el fuego y poner fin a la guerra”, dijo.

Añadió que “no podemos mirar hacia otro lado ante estas tragedias. No podemos permitirnos volvernos insensibles ante el sufrimiento y no me quedaré callada”. Harris recibió a Netanyahu, con un breve saludo antes de mantener una reunión privada sobre las negociaciones para la liberación de rehenes y un alto el fuego en Gaza.

“Bienvenido, señor primer ministro. Espero con gusto mantener nuestra conversación. Tenemos mucho de que hablar”, dijo Harris con semblante serio durante el breve apretón de manos con el premier israelí. La Casa Blanca afirmó que Biden seguirá presionando para lograr un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes entre Israel y Hamas. Estima que Netanyahu no se cierra a un acuerdo a pesar del encendido discurso ante el Congreso de Estados Unidos el miércoles en el que prometió una “victoria total” contra Hamas.

Además, la Casa Blanca afirmó este jueves que el primer ministro israelí no es un “criminal de guerra”, sino un “amigo” de EU.

Biden y Netanyahu se reunieron posteriormente con las familias de los rehenes estadounidenses retenidos en Gaza, muchos de los cuales han pedido a Netanyahu un acuerdo de alto el fuego.

Cerca de la Casa Blanca un grupo de manifestantes corearon lemas contra la visita. Este viernes Netanyahu mantendrá un encuentro con el candidato republicano Donald Trump.

Recuperan cinco cuerpos

Mientras, el Ejército israelí halló los cinco cadáveres de rehenes israelíes recuperados este jueves en Gaza en la “zona humanitaria” de Mawasi, en el sur de Gaza.

