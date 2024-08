Jerusalén.- El ejército israelí anunció el domingo que realiza bombardeos preventivos en Líbano tras detectar los preparativos del grupo islamista Hezbolá, apoyado por Irán, para lanzar "grandes ataques".

En un comunicado en árabe, la fuerza armada advirtió a los pobladores del sur de Líbano que está "monitoreando los preparativos de Hezbolá de realizar grandes ataques en territorio israelí cerca de sus casas (...) Estamos atacando y eliminado la amenaza de Hezbolá".

El Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Israel desvía vuelos entrantes y retrasa otros tras ataques israelíes en Líbano.

Los ataques preventivos que Israel llevó a cabo contra objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano tenían como objetivo lanzadores que habían sido programados para disparar proyectiles a las 5 de la mañana, informa The New York Times. Esos ataques se lanzaron alrededor de las 4:45 am.

Además, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, declaró una situación de emergencia en el país durante las próximas 48 horas. La “situación especial en el frente interno” permite al Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel emitir restricciones.

Las restricciones

El Comando del Frente Interno ha emitido restricciones a los civiles del área de Tel Aviv y del norte.

Las actividades educativas y los lugares de trabajo podrán funcionar si hay un refugio adecuado cerca y se puede llegar a él a tiempo.

Habrá restricciones en las reuniones: hasta 30 personas al aire libre y 300 personas en espacios interiores.

Las playas también están cerradas cerca de la frontera con el Líbano.

Antes, el Magen David Adom, el servicio nacional de emergencia y asistencia médica, de desastres y ambulancias de Israel, informó que hasta el momento no ha habido informes de heridos tras los repetidos sonidos de sirenas de cohetes y drones en el norte de Israel por la mañana.

Hezbolá: se dispararon drones en respuesta al asesinato de comandante

Más tarde, Hezbolá declaró que ha comenzado su respuesta al asesinato del comandante militar del grupo terrorista, Fuad Shukr. Afirmó haber lanzado varios drones explosivos contra Israel, apuntando a instalaciones militares.

El medio saudita Al Arabiya informó que hasta el momento también se han lanzado más de 100 cohetes al norte de Israel desde el Líbano.

