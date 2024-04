Madrid.— El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que seguirá al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión y silencio por el acoso personal que dice sufrir de la oposición, que lo acusó de burlarse del país.

“He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe”, dijo Sánchez en un mensaje al país desde el Palacio de la Moncloa.

Concluyó así la incertidumbre que se abrió el miércoles cuando Sánchez anunció que se daba unos días para meditar su renuncia, criticando el “acoso y derribo” de la derecha y la ultraderecha a su familia después de que se conociera la apertura de una investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción.

Asiduo a los golpes de efecto políticos, Sánchez canceló su agenda pública hasta el lunes, anulando su aparición en mitines durante el primer fin de semana de campaña para las cruciales elecciones regionales del 12 de mayo en Cataluña, donde los socialistas buscan desalojar del poder a los independentistas.

En entrevista en la televisión pública, Sánchez explicó que su mujer le pidió no abandonar: “Fue la primera que me dijo que no dimitiera”, dijo. Asimismo, reclamó “acabar con los insultos de la vida pública”, pero se mostró pesimista: el acoso “se va a redoblar”, estimó.

De haber dimitido Sánchez, España se hubiera encaminado a unas nuevas elecciones generales, un año después de las de julio.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, calificó el anuncio de ridículo, y acusó a Sánchez de burlarse de los españoles. “Hemos asistido a una comedia, a una cortina de humo (...) un acto electoral de cinco días”, dijo el presidente regional catalán Pere Aragonés, de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), un partido aliado de los socialistas en el Congreso español y enemigo en el ámbito regional.