San José.— Los escándalos de supuesta corrupción enfrentados por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en los primeros 12 de sus 48 meses de gobierno los protagonizaron personajes cruciales de su círculo íntimo y con la sombra del narcotráfico sobre el hoy gobernante del país que es el principal productor mundial de cocaína.

Las figuras clave que están o estuvieron ubicadas en posiciones vitales del anillo familiar y político de Petro convivieron en las entrañas básicas de su entorno en la batalla para ganar las dos rondas de los comicios presidenciales de 2022 y en el presunto nexo con el narcotráfico como origen de un presunto millonario financiamiento para esa campaña.

En el elenco de parientes y colaboradores envueltos en controversias políticas y judiciales en Colombia están:

—Nicolás Petro Burgos, primogénito del mandatario. Fue detenido el sábado anterior por órdenes de la Fiscalía General de Colombia en el nororiental balneario colombiano de Barranquilla, capital del departamento (estado) de Atlántico.

A Petro hijo, diputado en la asamblea departamental, se le involucró por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito al sospecharse que se habría beneficiado con dinero donado aparentemente por narcotraficantes para la campaña de su padre.

Casado tres veces, el mandatario tiene cinco hijos (tres mujeres y dos hombres) y en 2022 compitió por la Presidencia como candidato del opositor e izquierdista partido Pacto Histórico.

Al asumir el 7 de agosto del año anterior, se convirtió en el primer presidente izquierdista de Colombia e intentó dar un giro a la política de una nación que acumula un voluminoso historial de criminalidad, violencia y muerte en casi seis décadas de guerra.

—Juan Fernando es hermano del presidente y habría pactado con criminales colombianos en cárceles de Colombia el cobro de gran cantidad de dinero para incorporarlos a un plan de Petro de “paz total” y beneficiarlos con la reducción de sus condenas, de acuerdo con denuncias. El hermano replicó que actuó con legalidad.

—Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás, fue arrestada también el sábado por la Fiscalía en Barranquilla en el proceso de su exmarido por supuestos lavado de activos y violación de datos personales.

Vásquez reveló en una entrevista en marzo pasado con la revista Semana, de Colombia, que su exmarido recibió unos 153 mil dólares (al tipo de cambio actual) del narcotraficante colombiano Samuel Santander para financiar la campaña electoral de Petro padre, pero que el donativo nunca entró a las arcas partidistas.

También denunció que el empresario colombiano Alfonso Hilsaca donó unos 51 mil dólares (al tipo de cambio actual) al hijo de Petro para la contienda de su padre y que esos recursos tampoco entraron a la campaña. Vásquez recalcó que Petro hijo se dejó los dos aportes.

Petro hijo desmintió a su exesposa y defendió su “buen nombre”.

—El político y comunicador colombiano Armando Benedetti, pieza esencial de la campaña de Petro en 2022, renunció en junio de este año como embajador de Colombia en Venezuela tras lanzar una advertencia a la politóloga colombiana Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Petro, que podría revelar secretos del financiamiento ilegal de la campaña.

En unas grabaciones difundidas ese mes por la revista Semana y en las que se le escuchó molesto, Benedetti amenazó a Sarabia: “Laura (…) Nos hundimos todos. Acabamos todos. Nos vamos presos (…) Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes”.

Al integrar el engranaje de campaña de Petro, Benedetti consiguió unos 15 mil millones de pesos colombianos (unos 3 millones 800 mil dólares a hoy) para la segunda ronda, que se efectuó el 19 de junio de 2022.

—Laura Sarabia debió dimitir en junio pasado luego de que su exniñera, la colombiana Marelbys Meza, relató a la revista que en enero de este año fue llevada a la Presidencia y sometida a interrogatorio y a un detector de mentiras por el robo de gran cantidad de dinero en la residencia de la que en ese entonces era jefa de gabinete de Petro y la más cercana colaboradora del presidente en el Palacio de Nariño, sede de la Presidencia.

Meza fue niñera de Sarabia y antes de Benedetti.

“Suerte y fuerza”

Luego de la captura de Petro hijo y de su exesposa, el presidente tuiteó el sábado que “como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel”.

Al asegurar que, como presidente, la fiscalía tendrá “todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”, escribió que a su hijo “le deseo suerte y fuerza” y abogó para que “estos sucesos forjen” su carácter “y pueda reflexionar sobre sus propios errores”.

Tras ratificar lo que “afirmé ante el fiscal general” (de Colombia, Francisco Barbosa) de que “no intervendré ni presionaré” sus decisiones, clamó para que “el derecho” sea el que guíe “libremente el proceso”.

El presidente negó reiteradamente este año haber recibido “chantajes” ni “dineros de personas ligadas al narco”.

“En el gobierno del cambio, el hijo de Petro hasta el cuello”, tuiteó, por su parte, el abogado y economista colombiano Rafael Nieto, exviceministro del Interior y de Justicia de Colombia. “Yo no lo crié”, citó Nieto, al remitir a una frase con la que, al estallar este año el escándalo de su primogénito, el presidente trató de deslindarse del tema.

“Uno no ve una Presidencia robusta”, advirtió el economista y escritor colombiano Alejandro Gaviria, ministro de Educación de Petro de agosto de 2022 a febrero de 2023 y autor de La explosión controlada, un libro de este año en el que profundizó en la personalidad del gobernante y en su estilo de ejercicio del poder. “Yo creo que la Casa de Nariño está diezmada. Falta un equipo. Pero él [el presidente] cree que la tecnocracia, más que cambio, es obstáculo. Eso lleva a una Casa de Nariño donde no hay gente”, dijo Gaviria al periódico El Tiempo, de Bogotá, en una entrevista publicada ayer. “Con la información que tengo hoy, no habría entrado al gobierno, aseveró. En el presidente Petro “prevalece más la figura del agitador”, sentenció.