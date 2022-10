https://www.eluniversal.com.mx/mundo/como-son-los-drones-kamikaze-con-los-que-rusia-esta-atacando-ucraniaUn avión militar se estrelló contra un edificio de apartamentos en Yeysk, al oeste de Rusia, según dijeron residentes y los medios de comunicación locales. El piloto pudo haber salido expulsado momentos antes del impacto.

El incidente se produjo a primera hora de la tarde de este lunes, cuando el avión L-39, que se cree que es de entrenamiento, se estrelló contra un bloque de apartamentos en Yeysk, que se encuentra a orillas del Mar de Azov, frente a Ucrania.

Una gran bola de fuego era visible tras el impacto, provocando un incendio en el edificio de 9 plantas, de acuerdo con videos que circulan en redes sociales.

“Vienen ambulancias y bomberos de toda la ciudad, helicópteros están en la zona”, dijo un residente a la agencia de noticias estatal TASS.

Se desconoce por el momento si hay víctimas por el incidente.



Russian media report that a military plane crashed on a residential building in the city of Yeysk pic.twitter.com/cqsqLi2tpe

— ТРУХАEnglish (@TpyxaNews) October 17, 2022