Un británico, miembro del ejército ucraniano, fue capturado por los rusos y su madre pidió en el periódico The Daily Telegraph que fuera tratado "con humanidad" y liberado.

La televisión pública rusa transmitió el jueves por la noche imágenes de un joven esposado que presentaba un corte en la frente, afirmando que se trataba de Aiden Aslin.

Su madre, Ang Wood, confirmó al Telegraph que se trataba de su hijo, quien lleva un tatuaje característico.

Ese medio dedicó varios artículos al joven de 28 años, incluso antes del comienzo de la invasión rusa a Ucrania.

Un mensaje atribuido al joven había sido publicado el martes en su cuenta de Twitter animada por familiares, que esperan un intercambio de prisioneros.

En él explicaba que después de 48 días "intentamos hacer todo lo posible para defender Mariúpol (sudeste de Ucrania), pero no tuvimos otra opción que rendirnos a las fuerzas rusas".



Just got this, it looks as if they have gotten ahold of Aiden. Fucking pukes have worked him over too by the looks of it. We're going to keep in the public eye every day until he's exchanged. pic.twitter.com/zI6IrClb0F

— COSSACKGUNDI (@cossackgundi) April 14, 2022