Anoche se inauguró el festival de fotografía Fotoseptiembre en el Centro de la Imagen, ahí la directora de este espacio, Johan Trujillo Argüelles, confirmó que hubo un apagón que padeció este espacio público durante tres semanas, pero que el tema es “irrelevante”, dijo tras ser cuestionada.

Una fuente informó a este diario que se trató de un apagón que duró semanas y que se debió a un robo de cables del suministro eléctrico.

“¿Para qué necesitas saber?”, fue la primera respuesta de Trujillo Argüelles cuando se le preguntó qué había ocurrido.

“Fue una situación de daño a la instalación eléctrica y se reparó, ya está completamente restablecido”, agregó la directora, quien afirmó que este incidente no detuvo las labores del Centro de la Imagen.

Al preguntar a qué se debió el daño eléctrico y pedir confirmación sobre si se trató de un robo de cables, Trujillo Argüelles dijo:

“¿Para qué es relevante saber? Hubo un daño en la instalación eléctrica, no afectó la operación del museo ni el montaje. Inauguramos en la fecha en la que nos comprometimos a abrir. No afectó nada de la operatividad, no veo necesidad de más”.

Johan Trujillo Argüelles, directora del Centro de la Imagen, durante la inauguración de FotoSeptiembre. Foto: Centro de la Imagen.

El pasado 12 de agosto, a través de sus redes sociales, el Centro de la Imagen avisó a su público que el servicio de biblioteca estaba suspendido y que sus teléfonos no tenían servicio.

Captura.

La directora confirmó que el apagón duró tres semanas, que ocurrió en agosto, justo en el periodo de desmontaje y montaje de exposiciones, y que fue “una reparación compleja”.

Ante la insistencia en que no era necesario explicar qué había ocurrido y para qué era importante saber lo que ocurría dentro de la institución pública, Johan Trujillo agregó: “Fue una afectación parcial al suministro de luz. No niego ni afirmo (que se debió a un robo de cables), reconozco que hubo una afectación al sistema. Si eso es de interés sugiero que busquen a Comunicación de la Secretaría de Cultura”.