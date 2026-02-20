Más Información
Los Ángeles.- El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) propuso una norma que suspendería temporalmente la adjudicación de permisos de trabajo a solicitantes de asilo, una pausa que podría extenderse durante años.
El proyecto de regulación, abierto hoy a consulta pública, pondría en pausa la aceptación de solicitudes de permisos de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento en la agencia supere los 180 días.
USCIS prevé que de aprobarse el plan las nuevas solicitudes de permisos de trabajo para solicitantes de asilo "se pausarán por un período prolongado, posiblemente muchos años".
Lee también EU pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo para ciertos migrantes
La agencia argumentó que el plan pretende reducir el “incentivo” para que los extranjeros presenten solicitudes de asilo fraudulentas para obtener permisos de trabajo.
Solicitudes de permiso de empleo alcanzan “máximo histórico”
Un portavoz del USCIS dijo en un comunicado que las solicitudes de asilo se convirtieron en una “vía fácil” para que los inmigrantes puedan trabajar en EU legalmente, lo que ha saturado el sistema.
“Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo”, indicó sobre el plan publicado en el Registro Federal.
USCIS argumenta que las solicitudes de permiso de empleo basadas en una solicitud de asilo pendiente han alcanzado un “máximo histórico”, sobrecargando los recursos de la agencia, sin permitirle evaluar las peticiones.
Lee también EU endurece criterios para otorgar visas TN; estos permisos de trabajo están amparados por el T-MEC
La propuesta también amplía a 365 días el tiempo que los solicitantes de asilo deben esperar antes de ser elegibles para solicitar un permiso de trabajo.
Actualmente más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativas están pendientes de evaluación en USCIS.
mcc
