Una publicación en la red social de Threads evidenció las críticas lanzadas por Vivian Jenna Wilson a su padre: el magnate y empresario Elon Musk.

La hija de Musk arremete en contra de su padre, cuestionando sus "valores" y las acciones que han desencadenado una serie de críticas en las últimas semanas.

"Entiendo el nuevo ángulo que estás tratando de proyectar como un hombre de familia cristiana, pero realmente me sorprende tu elección de imagen", expresó Vivian.

Así mismo, la mujer se refirió al rol de Musk en la familia. "No eres un hombre de familia, eres un adúltero en serie que no ha dejado de mentir sobre tus propios hijos. Nunca has demostrado ser cristiano y, según mi conocimiento, nunca has pisado una iglesia", dijo Wilson.

En publicaciones anteriores, la hija del magnate había cuestionado las prácticas de enseñanza que había usado con ella y se refirió a comportamientos racistas.

"Me dijiste que el lenguaje árabe era el lenguaje del enemigo cuando yo tenía seis años. Has sido demandado por discriminación en múltiples ocasiones y, además, provienes de un contexto de apartheid en Sudáfrica", dijo.

Aseguró que al dueño de X y de Tesla "no le importa el calentamiento global" y que la "ha desilusionado".

Además, expresó su apoyo a la fórmula presidencial demócrata: Kamala Harris y Tim Walz, mientras Elon Musk respalda al republicano Donald Trump y su candidato vicepresidencial, J.D Vance.

Denuncia maltratos

La relación entre Vivian Wilson y Elon Musk ha estado marcada por supuestos maltratos del empresario contra la mujer cuando era niña, según ha denunciado la hija del magnate.

En 2022, la joven universitaria buscó la aprobación de un tribunal en California para cambiar su nombre y, en el proceso, denunció a su padre.

“Ya no vivo ni deseo tener relación con mi padre biológico de ninguna manera o forma”, dijo en el expediente judicial.

Vivian Wilson también le confesó al medio estadounidense que no hablaba con Musk desde hace más de cuatro años y no quería ser definida por él.

