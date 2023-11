“Esta guerra no es contra Palestina, es contra terroristas”, afirma la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, quien asegura que su país “no tiene ningún interés, ni intención de controlar Gaza”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la embajadora afirma que Israel está preparado para “una operación militar prolongada” y para “destruir” a Hamas.

“El conflicto, esta guerra no es contra Palestina, o el pueblo palestino, es contra terroristas. Hamas está utilizando a su gente, a su población como escudo humano; ellos están cometiendo un doble crimen de guerra. Porque por un lado atacan a civiles inocentes de Israel, no armados que no se pueden defender, y por otro lado se esconden en centros de población y lanzan misiles desde donde hay poblaciones muy densas”, señala.

La embajadora indica que “la población civil de Palestina no son nuestros enemigos, sino un grupo terrorista que ha hecho mucho daño”, cuando se cumple más de un mes de una guerra que inició tras la incursión de Hamas en territorio israelí que dejó mil 200 muertos.

Sobre el tema de los civiles fallecidos en Gaza, donde la cifra de muertos supera los 11 mil, de acuerdo con cifras de la administración de la franja, Kranz Neiger dice que “lo que hace Israel acerca de los civiles es tratar de avisarles a todos los que están en zonas muy peligrosas, donde hay mucha actividad de ataques del ejército israelí en contra de los terroristas de Hamas; se avisa a los civiles de que se desplacen a zonas que son mucho más seguras. Y se usan todos los medios posibles para esto, como medios de comunicación, gran cantidad de folletos que se tiran desde los aviones, o haciendo llamados a sus teléfonos móviles”. A la vez, pone en duda las cifras de decesos de Hamas, porque “no es confiable”.

La diplomática acusa a Hamas de ser una organización terrorista que no reconoce el derecho de Israel a existir, y que está financiada, apoyada y entrenada por Irán.

El Estado de Israel, recalca, está “preparado para una operación militar prolongada, dura y muy firme, haciendo todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para destruir las fuerzas militares que tiene esa organización terrorista, con todos los medios que tiene Israel. Esto es una guerra en contra de una organización terrorista, de la más brutal y cruel que el mundo ha conocido, muy parecida a la del ISIS, del Estado Islámico; y tenemos que reaccionar hacer todo lo posible para destruir la fuerza terrorista de Hamas”.

Luego de que el primer ministro Benjamin Netanyahu dijera que su país asumirá “el control de la seguridad” en Gaza “por tiempo indefinido”, Kranz Neiger aclara que “lo que está diciendo Israel y el primer ministro es que cuando acabe esta guerra habrá dos hechos: primero, que Hamas no tendrá la posibilidad de atacar a Israel, que no va a seguir gobernando a Gaza, o sea que Hamas se va a destruir como poder de gobierno y de terrorismo, y segundo, que Israel no se va a quedar con Gaza; no tiene ningún interés, ni intención de controlar Gaza, no va a pasar eso”. Lo que se busca, detalla, “es asegurarnos de que desde Gaza no haya amenaza a la seguridad de Israel”.

En ese sentido, hace un llamado de apoyo a la comunidad internacional. “Nuestro país necesita de la comunidad internacional, incluyendo México, porque estamos en una situación difícil, de la cual no tuvimos otra opción más que reaccionar de manera muy firme, de proteger vidas. Y es muy importante este apoyo para liberar a los rehenes. A más de un mes de esto hay 240 personas inocentes que están secuestradas en manos de Hamas; llamamos a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para presionar y que se liberen a todos de inmediato”.

Sobre los rehenes mexicanos que estarían en poder de Hamas, Ilana Gritzewsky y Orión Hernández, explica que “sólo se sabe lo que ha salido en estos días. No se puede imaginar cómo un ser humano puede ser tan cruel con otro ser humano. Y sé que se están haciendo diferentes esfuerzos para que se les libere, pero Hamas no está sacando ningún detalle de cómo están, dónde los tienen”.