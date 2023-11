“El gobierno de Israel ha hecho la masacre más grande que se haya visto”, asegura el embajador de Palestina en México, Mohamed Saadat, quien defiende el reclamo del pueblo palestino de tener “un Estado independiente”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Saadat habla sobre la situación que se vive en Gaza. “Más de 10 mil personas, niños, mujeres y ancianos han sido asesinados. El gobierno de Israel ha hecho la masacre más grande que se haya visto”. Los hospitales, dice, están en emergencia por la falta de combustible y dejaron de ser refugios seguros para la gente, porque Israel “está atacando todo”.

Lamenta que, hasta ahora, la comunidad internacional no ha tenido éxito “para presionar a Israel para que pare esta guerra y esta agresión. Hay países que no quieren que se pare este conflicto. Es como darle luz verde a Israel para seguir matando y cometer más masacres”.

La llegada de la ayuda humanitaria, refiere, es “muy urgente. En Gaza no hay comida, agua ni combustible. El que no muere de una bomba lo matan de alguna otra manera de hambre o de sed, o evitando que las medicinas lleguen a los hospitales. La presión de la comunidad internacional es muy importante. Si no paran a Israel, seguirá cometiendo homicidios y crímenes de guerra, porque su objetivo final es eliminar al pueblo palestino”.

Saadat puntualiza que el conflicto con Israel no data del 7 de octubre, cuando la organización islamista Hamas atacó suelo israelí. “Es un conflicto que data de hace muchísimos años, y siempre se han hecho masacres contra nuestro pueblo (...) Palestina ha sufrido a lo largo de todos estos años y lo que nosotros siempre hemos pedido es la aplicación de la resolución de las Naciones Unidas, del establecimiento del pueblo palestino como un Estado independiente”.

Acusa que “Israel no quiere cumplir con la resolución de las Naciones Unidas, aceptar el establecimiento del Estado palestino como independiente; ellos quieren desplazar a nuestro pueblo, usando todos los medios para matar”. Denuncia la construcción de asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania, “lo que significa desplazar a los palestinos y trasladar sus colonos a vivir en nuestro territorio. Lo que está pasando, masacres, la amenaza de lanzar una bomba atómica, etcétera, es porque su objetivo es no establecer un Estado palestino; su plan es más y más expansión, y eliminar la identidad de Palestina”.

El accionar israelí, alerta, no sólo es un peligro para los palestinos, sino para la comunidad internacional, porque se trata de “un país que actúa por encima de la ley y nadie los controla”.

Sobre el argumento de Israel de que la guerra no es contra los palestinos, sino contra Hamas, Saadat responde que “son mentiras, porque siguen matando a los niños, a los civiles. Para Israel todo nuestro pueblo es terrorista”. Cuantifica que las operaciones israelíes “han destruido más de 150 mil casas y 60% de nuestro pueblo está desplazado. ¿Por qué creer estas mentiras de Israel cuando atacan comunidades con niños?”.

Respecto de las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acerca de que no habrá tregua si Hamas no libera a los rehenes, y de que terminada la operación Israel se hará cargo “de la seguridad de Gaza” indefinidamente, Saadat externa: “Hamas ha dicho que está dispuesto a liberar a los rehenes, pero Israel no da oportunidad de hacerlo, y si no paran esta guerra será muy difícil. Ellos hablan de seguridad y demás, pero no es así. Sólo quieren desplazar [a los palestinos] para ocupar nuestro territorio, ya que hablan de la construcción de asentamientos en Gaza. Quieren permanecer en Gaza, y ellos tener el control”.

Sin embargo, Saadat asegura que los palestinos no van a claudicar. “Nuestro pueblo sigue firme a pesar de todos estos hechos lamentables, porque salir [de Gaza] significaría no poder regresar a su tierra, prefieren quedarse en sus casas, si es necesario morir ahí, y no buscar salir”.

Y reitera su llamado a la comunidad internacional. “Alguien tiene que obligar a Israel a que no viole el derecho internacional. No tienen el derecho de desplazar a nuestro pueblo, Palestina tiene que tener garantías de ser un pueblo libre y tener una vida normal”.

