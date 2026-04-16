Yaundé.— El papa León XIV redobló su postura ante nuevas críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiendo que el mensaje “que el mundo necesita escuchar hoy” es uno de paz y diálogo.

El jerarca católico habló con periodistas a bordo del avión papal rumbo a Camerún, mientras continuaba su visita a África. No mencionó la más reciente publicación de Trump en redes sociales ni la sugerencia del vicepresidente JD Vance, un converso al catolicismo, de que debería “tener cuidado” al hablar de teología.

Trump subió otra imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) en la que aparece abrazado por Jesús.

La foto fue publicada originalmente por una página de X llamada Irish for Trump (Irlandés con Trump), junto con el texto: “Nunca he sido un hombre muy religioso (...) pero, con todos estos monstruos satánicos, demoniacos y que sacrifican niños saliendo a la luz... ¿no parece que Dios podría estar jugando su carta de Trump?”. Trump publicó una captura de pantalla del tuit en su cuenta de Truth Social con el comentario: “Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste esto, ¡pero a mí me parece muy bonito!!! Presidente DJT”.

Ya en Camerún, León XIV pronunció un discurso ante las autoridades del país y su presidente, Paul Biya, de 93 años, que dirige Camerún con mano de hierro desde 1982, ante quienes pidió que se “rompan las cadenas de la corrupción”.

“El mundo tiene sed de paz. ¡Basta ya de guerras, con sus dolorosos cúmulos de muertos, destrucciones y exiliados!”, lanzó.

El presidente Biya declaró que “el mundo necesita el mensaje de paz” de León XIV. Camerún, que ocupa el puesto 142 de 182 en el índice de Transparencia Internacional, sigue enfrentándose a un alto nivel de corrupción que alimenta las críticas de la oposición y de las organizaciones internacionales.

En un ambiente de gran entusiasmo, León XIV, escoltado por un convoy de seguridad, bendijo desde un vehículo descapotable a los miles de fieles congregados a lo largo de su trayecto desde el aeropuerto hasta Yaundé, entre percusiones y banderas. El recibimiento fue igual de caluroso en el orfanato católico Ngul Zamba, donde aplaudió los cantos entonados por los niños.

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