El Aissami, entre los fugitivos más buscados de EU

Washington.— El ministro de Industria de Venezuela, Tareck El Aissami, fue incluido por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en su lista de los 10 fugitivos más buscados, informaron ayer autoridades.

“¿Has visto a este fugitivo más buscado? Está requerido por tráfico internacional de narcóticos”, tuiteó el ICE, que publicó una foto del ministro, quien antes fue vicepresidente del gobierno de Nicolás Maduro y es objeto de sanciones de Estados Unidos.

El Aissami fue acusado en marzo de este año en una corte federal de Estados Unidos de violar la ley de capos extranjeros de la droga y evadir sanciones impuestas por Washing- ton: si es detenido y extraditado enfrenta hasta 30 años de cárcel.

En febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había incluido a El Aissami en su lista negra por estar presuntamente involucrado en narcotráfico.

“Él posibilitó envíos de narcóticos desde Venezuela”, dijo ICE.

“En sus cargos anteriores, él supervisó o participó parcialmente en envíos de más de mil kilogramos desde Venezuela, en varias ocasiones, incluyendo algunos con destino final en México y en Estados Unidos”, agregó el ICE.

Los 10 prófugos más buscados por ICE incluyen también al empresario venezolano Samark José López Bello, acusado junto a El Aissami en la corte federal de Nueva York y designado narcotraficante por el Departamento del Tesoro.

El Aissami calificó de “agresión infame” el hecho de que Estados Unidos lo incluyera entre los fugitivos más buscados al acusarlo por narcotráfico internacional, y aseguró que no podrán con su “fuerza moral”. López Bello envió una declaración a The Associated Press en la cual aseguró ser inocente, calificó de “falsa” la acusación en su contra que formuló el Departamento del Tesoro y añadió que agotará “todos los recursos legales disponibles” para limpiar su nombre.

Nueva ronda. En tanto, el gobierno y la oposición venezolana iniciaron una nueva ronda de reuniones bajo el mecanismo promovido por Noruega, en medio de acusaciones de las autoridades que señalaron al líder opositor Juan Guaidó de impulsar una operación internacional para “robarse” los activos del Estado venezolano. Las delegaciones se reúnen en la isla caribeña de Barbados.