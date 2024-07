Amás de 10 mil kilómetros de su hogar, Alejandro Guerrero decidió cambiar los sets de televisión por el escenario de la guerra. El actor colombiano reveló, en charla con W Radio, que viajó a Ucrania para ser mercenario.

Según contó, por dificultades económicas, optó por buscar grupos de voluntarios extranjeros para unirse a las tropas que combaten contra Rusia, en un conflicto que no ha cesado desde febrero de 2022.

"Soy actor. Tengo 50 años. Hace muchos años estuve en el Ejército. Aquí llegué por necesidad porque, no es un secreto, para nosotros los artistas salir adelante en Colombia es muy difícil", aseguró Guerrero, quien hizo parte de producciones televisivas como La Ley del Corazón y Tu Voz Estéreo.

Lee también: Detectan tiburones intoxicados con cocaína por primera vez en el mundo en Brasil

El colombiano firmó un contrato por tres años para vincularse a las unidades ucranianas, pero, una vez entró a Europa del Este y presenció la crudeza de la guerra, su perspectiva cambió: "Las mutilaciones son pan de cada día. (...) Aquí nadie recupera cuerpos porque esto acá es un tema tenaz".

Una promesa engañosa

También calificó como "un engaño" la promesa económica debido a las situaciones con las cuales tienen que lidiar.

"Usted recibe un básico de 500 dólares, el cual he recibido dos veces. Acá usted se viene a enterar que recibe 3 mil dólares únicamente si llega a la posición indicada. En mi caso, no lo hemos podido lograr. (...) Si usted se llega a enfermar, usted tiene que comprar su medicina", precisó en la cadena radial.

En ese sentido, lanzó una recomendación: "No vengan porque no hay las condiciones administrativas, operativas, tecnológicas, ni económicas lo suficientemente razonables para decir que usted va a estar medianamente seguro".

Al recordar que tiene una hija por la cual velar, lloró en la entrevista con W Radio: "Pensé que si me llegaba a pasar algo hay una compensación en plata, pensando en mi hija, pero resulta que eso es casi imposible que se dé".

Por último, encaró las críticas originadas por su decisión de ser mercenario. "Nadie puede juzgar su camino recorrido si no ha usado sus mismos zapatos. Nadie sabe con la sed que otro vive", sentenció.

No hay cifras concretas de cuántos tropas han muerto en la guerra entre Ucrania y Rusia. El presidente ucraniano Volodimir Zelensky afirmó, en febrero de este 2024, que calculaban 31 mil bajas, aunque estimaciones de Estados Unidos sugieren un número mayor.

"No 300 mil, ni 150 mil, ni todo lo que Putin y su círculo de mentirosos han dicho. Pero cada una de estas pérdidas es un gran sacrificio para nosotros", dijo.

Lee también: Sacrifican a más de 40 osos pardos en Eslovaquia para evitar ataques a la población

En contraste, análisis de los medios internacionales BBC y Mediazona contabilizaban 50 mil soldados rusos muertos desde febrero de 2022.

El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, le reveló a El Tiempo que 51 colombianos habían muerto en el conflicto, mientras que unos 200 están en combate.

"Los contratan empresas transnacionales que tienen ese negocio del mercenarismo. El llamado es que no caigan en esa trampa y no entreguen su vida en esa profesión tan amarga", comentó en junio de 2024. "Implica una tragedia y una pésima decisión porque es muy lamentable que alguien decida alquilarse para matar por dinero en una guerra ajena. La profesión de mercenario es miserable y es una trampa mortal. Lo que les pagan no les alcanza ni siquiera para la repatriación de sus cadáveres. Así que los están usando como carne de cañón".

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.