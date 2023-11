En México ya no se cambia el horario a invierno, pero en Estados Unidos sí y será este próximo domingo, 5 de noviembre, cuando los relojes se retrasen una hora y acabe el horario de verano. En suelo estadounidense es un proceso que ha generado controversia.

Actualmente, la diferencia de México con algunos estados de EU es de dos horas, por ejemplo, cuando son las 4 de la tarde aquí, son las seis en Washington. Al retrasarse, la diferencia será de una hora.

Polémica

De acuerdo con Time, una encuesta de marzo de 2022 realizada por la Universidad de Monmouth encontró que uno de cada tres estadounidenses prefiere mantener el proceso bianual de reinicio del reloj tal como está, pero más estadounidenses (seis de cada 10) preferirían eliminar el cambio dos veces al año.

"Es hora de poner fin a la locura del cambio de hora dos veces al año", dijo en marzo el senador estadounidense Ron Wyden, copatrocinador de un proyecto de ley que haría permanente el horario de verano. Ese proyecto de ley, sin embargo, no ha visto ningún movimiento este año.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que sólo 25% de las personas dijeron que preferían alternar entre el horario estándar y el de verano. El 43% indicó que le gustaría que se utilizara el horario estándar durante todo el año. El 32% mencionó que preferiría que se utilizara el horario de verano durante todo el año.

El senador Marco Rubio reintrodujo en marzo la Ley de Protección del Sol, una ley que haría que el horario de verano fuera permanente durante todo el año, pero la legislación sigue en el limbo. La iniciativa no se sometió a votación en la Cámara de Representantes en 2022, y la versión de este año ni siquiera fue aprobada por el Comité del Senado.

Rubio calificó el cambio de hora de "estúpido" y el senador Ed Markey (demócrata por Massachusetts) dijo que un horario de verano permanente "proporcionaría más sol, más sonrisas y cielos más brillantes”.

Foto: Unsplash

La transición

Este año, los relojes cambiarán el 5 de noviembre a las 2 am hora local. Después de ese punto, Estados Unidos respetará el horario estándar.

Según la ley federal, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y se extiende hasta el primer domingo de noviembre en la mayor parte de EU.

Algunos estados, como Oregon y Washington, han aprobado leyes para establecer el horario de verano durante todo el año, pero como dependen de la aprobación del Congreso para realizar el cambio real, la práctica no se ha implementado.

Casi todos los estados de EU observan el horario de verano, con la excepción de Arizona (aunque algunas tribus nativas americanas sí observan el horario de verano en sus territorios) y Hawái. Los territorios de EU, incluidos Puerto Rico, Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de EU, no respetan el horario de verano, recordó NBC Chicago.

El cambio es una práctica que se remonta a hace más de un siglo, cuando varios países comenzaron a implementar el cambio de hora en un intento de ahorrar energía durante la Primera Guerra Mundial. Alemania fue el primer país en aplicar el horario de verano y, finalmente, Estados Unidos también, en marzo de 1918.

Sin embargo, la tradición de cambiar el horario no se volvió permanente hasta la Ley de Hora Uniforme de 1966, recuerda Time.

En México, el 29 de octubre se hubiera cambiado el horario, atrasando una hora el reloj. No obstante, dicha medida se aplicó por última vez en octubre de 2022 por decreto presidencial. En el territorio nacional entró un horario estándar, a excepción de 33 municipios de la franja fronteriza norte.

