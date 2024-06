Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó una ley federal de control de armas que tiene como objetivo proteger a las víctimas de violencia doméstica.

En su primer caso de la Segunda Enmienda desde que ampliaron los derechos de armas en 2022, los jueces fallaron 8-1 a favor de una prohibición de armas de fuego en 1994 para las personas bajo órdenes de restricción para mantenerse alejadas de sus cónyuges o parejas. Los jueces revocaron un fallo del tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans que había anulado la ley.

El juez Clarence Thomas, autor del fallo de 2022, no estuvo de acuerdo.

La semana pasada, el tribunal anuló una prohibición de la era Trump sobre las culatas, los accesorios para armas de fuego rápido utilizados en el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos. El tribunal dictaminó que el Departamento de Justicia se excedió en su autoridad al imponer esa prohibición.

Biden resalta "protecciones fundamentales"

El presidente estadounidense, Joe Biden, declaró que "nadie que haya sido abusado debería tener que preocuparse de que su abusador consiga un arma. Como resultado del fallo de hoy, los sobrevivientes de violencia doméstica y sus familias aún podrán contar con protecciones fundamentales, tal como lo han hecho durante las últimas tres décadas".

El mandatario añadió que "he trabajado para evitar que los agresores domésticos compren armas y para proteger a todos los estadounidenses de la amenaza de la violencia armada. Hace 30 años, redacté la Ley sobre la violencia contra las mujeres y, como presidente, la fortalecí y obtuve la financiación más alta de su historia. Firmé la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras que redujo la llamada “laguna jurídica del novio” para que las parejas condenadas por violencia doméstica no puedan comprar un arma de fuego. Y he tomado docenas de acciones ejecutivas para fortalecer la seguridad de las armas y poner fin a la violencia de género".

Destacó que "la vicepresidenta Harris y yo seguimos firmemente comprometidos a poner fin a la violencia contra las mujeres y mantener a los estadounidenses a salvo de la violencia armada. Continuaremos pidiendo al Congreso que fortalezca aún más el apoyo y la protección de los sobrevivientes y que tome medidas para detener la epidemia de violencia armada que desgarra a nuestras comunidades".

Caso tras decisión de 2022

El caso del viernes surgió directamente de la decisión Bruen de la Corte Suprema en junio de 2022. Un hombre de Texas, Zackey Rahimi, fue acusado de golpear a su novia durante una discusión en un estacionamiento y luego amenazar con dispararle.

En los argumentos de noviembre, algunos jueces expresaron su preocupación de que un fallo a favor de Rahimi también podría poner en peligro el sistema de verificación de antecedentes que, según la administración Biden, ha detenido más de 75 mil ventas de armas en los últimos 25 años basándose en órdenes de protección contra la violencia doméstica.

El caso también había sido seguido de cerca por su potencial de afectar casos en los que se han cuestionado otras leyes sobre propiedad de armas, incluido el sonado procesamiento de Hunter Biden. El hijo del presidente Joe Biden fue condenado por mentir en un formulario para comprar un arma de fuego mientras era adicto a las drogas. Sus abogados han señalado que apelarán.

La decisión de derogar la ley sobre armas de fuego contra la violencia doméstica podría haber indicado también el escepticismo del tribunal respecto de las otras leyes. Los jueces podrían intervenir pronto en uno o más de esos otros casos.

Muchos de los casos relacionados con la ley de armas surgen de la decisión de Bruen. Ese fallo del tribunal superior no sólo amplió los derechos de los estadounidenses a portar armas según la Constitución, sino que también cambió la forma en que se supone que los tribunales deben evaluar las restricciones a las armas de fuego.

El caso de Rahimi llegó a la Corte Suprema después de que los fiscales apelaran un fallo que anuló su condena por posesión de armas mientras estaba sujeto a una orden de restricción.









Rahimi estuvo involucrado en cinco tiroteos a lo largo de dos meses en Arlington, Texas y sus alrededores, señaló el juez de circuito estadounidense Cory Wilson. Cuando la policía identificó a Rahimi como sospechoso de los tiroteos y se presentó en su casa con una orden de registro, admitió tener armas en la casa y estar sujeto a una orden de restricción por violencia doméstica que prohibía la posesión de armas, escribió Wilson.

Pero aunque Rahimi no era “un ciudadano modelo”, escribió Wilson, la ley en cuestión no podía justificarse mirando a la historia. Ésa es la prueba que el juez Clarence Thomas expuso en su opinión ante el tribunal de Bruen.

El tribunal de apelaciones inicialmente confirmó la condena bajo una prueba de equilibrio que incluía si la restricción mejora la seguridad pública. Pero el panel cambió de rumbo después de Bruen. Al menos un tribunal de distrito ha confirmado la ley desde la decisión de Bruen.

os defensores de las víctimas de violencia doméstica y los grupos de control de armas habían pedido al tribunal que respetara la ley.

Las armas de fuego son el arma más común utilizada en los homicidios de cónyuges, parejas íntimas, hijos o familiares en los últimos años, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades federales. Se utilizaron armas de fuego en más de la mitad (57%) de esos asesinatos en 2020, un año en el que se produjo un aumento general de la violencia doméstica durante la pandemia de coronavirus.

Setenta mujeres al mes, en promedio, son asesinadas a tiros por sus parejas íntimas, según el grupo de control de armas Everytown for Gun Safety.

Los grupos defensores de las armas respaldaron a Rahimi, argumentando que el tribunal de apelaciones acertó al analizar la historia estadounidense y no encontró ninguna restricción lo suficientemente cercana como para justificar la prohibición de las armas.

