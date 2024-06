Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la prohibición de utilizar culatas, el accesorio de armas utilizado en el tiroteo más mortífero en la historia moderna de EU: una masacre en Las Vegas que mató a 60 personas e hirió a cientos más.

La mayoría conservadora del tribunal dijo el viernes que la administración del entonces presidente Donald Trump se extralimitó en su autoridad con la prohibición de 2019 del accesorio para armas de fuego, que permite que las armas semiautomáticas disparen como ametralladoras.

Esto es lo que se debe saber sobre el caso:

¿Qué son los bump stocks?

Son accesorios que reemplazan la culata de un rifle, la parte que se presiona contra el hombro del tirador. Cuando una persona dispara un arma semiautomática equipada con una culata, utiliza la energía de retroceso del arma para golpear rápida y repetidamente el gatillo contra el dedo del tirador.

Eso permite que el arma dispare decenas de balas en cuestión de segundos.

Las municiones se inventaron a principios de la década de 2000, después de que expirara una prohibición de 1994 contra las armas de asalto. El gobierno federal aprobó la venta de municiones en 2010 después de que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) concluyera que las armas equipadas con estos dispositivos no deberían considerarse ametralladoras ilegales según la ley federal.

Según documentos judiciales, más de 520 mil existencias de protección estaban en circulación cuando el gobierno cambió de rumbo e impuso una prohibición que entró en vigor en 2019.

¿Por qué se prohibieron las existencias de refuerzo?

Más de 22 mil personas asistían a un festival de música country en Las Vegas el 1 de octubre de 2017, cuando un hombre abrió fuego contra la multitud desde la ventana de su habitación de hotel en un rascacielos. Disparó más de mil balas entre la multitud en 11 minutos, dejando 60 personas muertas e hiriendo a cientos más.

Las autoridades encontraron un arsenal de 23 rifles de asalto en la habitación del hotel del tirador, incluidas 14 armas equipadas con culatas.

Después del tiroteo, la ATF reconsideró si las existencias de refuerzo podían venderse y poseerse legalmente. Con el apoyo de Trump, un republicano, la agencia ordenó en 2018 la prohibición de los dispositivos, argumentando que convertían rifles en ametralladoras ilegales.

A los propietarios de las existencias se les dio hasta marzo de 2019 para entregarlas o destruirlas.

¿Qué dijeron los magistrados?

La opinión mayoritaria de 6 a 3 escrita por el juez Clarence Thomas dijo que la ATF no tenía la autoridad para emitir el reglamento que prohibía las existencias de refuerzo. Los jueces dijeron que una culata no es una ametralladora ilegal porque no hace que el arma dispare más de un tiro con solo apretar el gatillo.

Samuel Alito, que se unió a la mayoría, escribió en una opinión separada que el tiroteo de Las Vegas fortaleció el caso para cambiar la ley para prohibir las armas de choque como las ametralladoras. Pero eso tiene que suceder mediante la acción del Congreso, no mediante regulación, escribió.

Los tres jueces liberales del tribunal se opusieron al fallo. La jueza Sonia Sotomayor escribió en su disidencia que no existe una diferencia de sentido común entre una ametralladora y un arma de fuego semiautomática con culata.

“Cuando veo un pájaro que camina como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, lo llamo pato”, escribió.

¿Algún estado tiene sus propias prohibiciones?

Al menos 15 estados y el Distrito de Columbia tienen sus propias prohibiciones sobre las existencias de refuerzo, aunque algunos podrían verse afectados por el fallo del tribunal superior.

Sin embargo, la mayoría de las leyes estatales siguen vigentes porque la decisión cubría la norma ATF, no la constitucionalidad de las prohibiciones a nivel estatal, según David Pucino, director legal del grupo de expertos sobre control de armas Giffords.

¿Quién impugnó la prohibición?

Un grupo llamado Nueva Alianza por las Libertades Civiles presentó una demanda para impugnar la prohibición de las armas de choque en nombre de Michael Cargill, propietario de una tienda de armas de Texas. Cargill compró dos acciones de refuerzo en 2018 y luego las entregó una vez que entró en vigor la prohibición federal, según documentos judiciales.

El caso no abordó directamente los derechos de los propietarios de armas según la Segunda Enmienda. En cambio, los abogados de Cargill argumentaron que la ATF se excedió en su autoridad al prohibir las existencias de refuerzo. Mark Chenoweth, presidente de la Nueva Alianza por las Libertades Civiles, dijo que su grupo no habría demandado si el Congreso los hubiera prohibido por ley.

¿Cómo terminó el caso ante la Corte Suprema?

La Corte Suprema se hizo cargo del caso después de que tribunales federales inferiores emitieran fallos contradictorios sobre si la ATF podía prohibir las existencias de refuerzo.

La prohibición sobrevivió a impugnaciones ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos con sede en Cincinnati, el Décimo Circuito con sede en Denver y el tribunal de circuito federal en Washington.

Pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, anuló la prohibición de las existencias de refuerzo cuando falló en el caso de Texas el año pasado. La mayoría del tribunal en la decisión de 13 a 3 concluyó que “una simple lectura del lenguaje legal” mostraba que las armas equipadas con culatas no podían regularse como ametralladoras.

