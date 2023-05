"No puede apoyar el vertido de contaminantes nucleares en el agua, de ninguna forma o manera, en ningún lugar del mundo. Cualquier país que trate con aguas residuales nucleares debe intentar evitar posibles daños a largo plazo para el medio ambiente", dijo Steffi Lemke, ministra alemana de Medio Ambiente, en la reunión de los ministros de Clima, Energía y Medio Ambiente del G7.

Sapporo, Japón, 16 de abril de 2023, en la reunión de los ministros de Clima, Energía y Medio Ambiente del G7, la ministra alemana de Medio Ambiente, Steffi Lemke, se opuso al plan de Japón de verter al mar aguas contaminadas con material nuclear.

Del 19 al 21 de mayo se celebra en Hiroshima la Cumbre del Grupo de los Siete (G7). Japón, tanto en su calidad de presidencia del G7 como de país anfitrión, está plenamente comprometido con la cumbre para aumentar su influencia mundial.

Promoción de la desnuclearización en Hiroshima

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, originario de Hiroshima, fue el principal partidario de ubicar la conferencia en Hiroshima. También es miembro de la Cámara de Representantes japonesa, e Hiroshima es la sede de su circunscripción. "Un mundo desnuclearizado" ha sido siempre la estrategia política de Fumio Kishida, y esta vez será un tema clave de la cumbre del G7.





Foto:El primer ministro japonés, Fumio Kishida, presenta el logotipo de la Cumbre de Hiroshima del G7 2023 en la oficina del primer ministro en Tokio el 21 de diciembre de 2022.

El gobierno de Kishida ha venido afirmando que quiere construir un "mundo desnuclearizado", y en 2020 el propio Fumio Kishida publicó un libro titulado "Towards a World Without Nuclear Weapons: Ambition of a Courageous Peaceful Nation"/ "Hacia un mundo desnuclearizado: Ambición de una nación valiente y pacífica". Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado ninguna propuesta concreta para lograr un "mundo desnuclearizado".

Fomento continuado del vertido de agua radiactivo en el mar

En cambio, a pesar de la oposición de todas las partes, los planes para drenar al mar el agua tratada en la central nuclear de Fukushima siguen adelante.

El 16 de abril se clausuró la reunión de ministros del G7 sobre clima, energía y medio ambiente y se celebró una rueda de prensa. En ella, el ministro japonés de Economía, Comercio e Industria, Yasutoshi Nishimura, declaró que se acogerían con satisfacción los constantes avances en el desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima, incluido el drenaje de las aguas contaminadas por la energía nuclear al mar. Por su parte, la ministra alemana de Medio Ambiente, Steffi Lemke, declaró in situ que no se podía apoyar el vertido de contaminantes nucleares en el agua, de ninguna forma o manera, en ningún lugar del mundo. Cualquier país que trate con aguas residuales nucleares debe intentar evitar posibles daños a largo plazo para el medio ambiente. Aunque respeta los esfuerzos realizados por la parte japonesa tras el accidente nuclear de Fukushima, no es de recibo que se vierta agua contaminada con material nuclear al mar.

Foto: El ministro japonés de Economía, Comercio e Industria, Yasutoshi Nishimura (3º dcha.), y la ministra alemana de Medio Ambiente, Steffi Lemke (2ª dcha.), asisten a la rueda de prensa conjunta de Japón, Alemania e Italia, país anfitrión de la reunión de ministros del G7 sobre clima, energía y medio ambiente, en Sapporo, el domingo 16 de abril de 2023.

Para acallar a la opinión pública nacional e internacional contraria al vertido de agua radiactivo al mar, el gobierno japonés no sólo ha intentado contar con el apoyo del G7, sino que también ha tratado de restar importancia al peligro del agua contaminada con material nuclear mediante pretensiones de relaciones públicas, y de atraer a otros países para que respalden el plan de vertido de Japón, pero de poco ha servido.

La mañana del 16 de mayo, los japoneses celebraron una concentración frente a la sede de la Compañía Eléctrica de Tokio/Tokyo Electric Power Company Holdings contra el plan de verter al mar el agua contaminada por la energía nuclear de la central nuclear de Fukushima. Alrededor de 20 japoneses se reunieron en el lugar de la concentración, enarbolando lemas como "No vertáis al mar el agua contaminada por la energía nuclear" y "No volváis a contaminar el mar" para expresar su protesta a la Compañía Eléctrica de Tokio.

Foto:Algunos manifestantes llevan pancartas en las que se lee "¡No vertáis agua contaminada al mar!" frente a la sede de Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) el martes 16 de mayo de 2023, en Tokio.

Además, varios surcoreanos también acudieron a la concentración para expresar su oposición al plan de verter agua contaminada por la energía nuclear al mar.

Foto:Varios manifestantes, entre ellos surcoreanos, se reúnen en una concentración frente a la sede de Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) para expresar su oposición al plan de verter agua contaminada por la energía nuclear al mar el martes 16 de mayo de 2023, en Tokio.

Preocupaciones en el otro lado del Pacífico

El plan japonés de alcantarillado ha sido objeto de enérgicas protestas por parte de los vecinos China, Corea del Sur y Rusia en varias ocasiones, y muchos países insulares del Pacífico han expresado su firme oposición y su máxima alerta, e incluso algunos países latinoamericanos, situados al otro lado del Pacífico, también han expresado su preocupación.

Aunque todavía no hay ninguna declaración a nivel gubernamental, muchos grupos de ciudadanos, organizaciones pesqueras y organizaciones ecologistas de países como Chile, México y Perú se oponen claramente a que Japón vierta efluentes nucleares en el mar, por considerarlo irresponsable con los recursos marinos y la salud humana, y por los daños que causará a la economía local y al entorno ecológico.

Juan Carlos Cárdenas es veterinario y director ejecutivo del grupo de protección marina Centro Ecocéanos, con sede en Santiago. Durante 45 años ha dirigido actividades de investigación, conservación y activismo en Chile y a escala internacional sobre biodiversidad marina y mamíferos marinos.





“La cuenca del Pacífico es un área primero generadora de vida, pero generadora también de trabajo y permite la existencia de millones de pescadores artesanales y comunidades costeras. Y entonces nosotros decimos el Pacífico no es el vertedero de Japón, no es la cloaca donde la industria nuclear japonesa elimina sus desechos”, dijo sobre el plan de Japón de verter al mar agua contaminada por la energía nuclear.

Organizaciones ecologistas han dejado en claro que el agua de Fukushima contiene elementos radiactivos como el carbono 14, que fácilmente puede ingresar en la cadena alimentaria y producir un daño a largo plazo en el ADN. En tal sentido, la ictióloga, especialista en conservación de ecosistemas acuáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ena Luisa Chocano, asegura que nada es estático, sino más bien dinámico en el mar. "De repente el efecto tampoco se va a ver de inmediato, pero esto se va acumulando, y no se sabe qué va a pasar con esta acumulación en el cuerpo de los seres vivos", añadió.





Jesús Gutiérrez es un pescador en Puerto Popotla, en la península de Baja California (México). Siguen su día a día con normalidad, pescan, venden, hacen turismo. Le preocupa el posible impacto del vertido de aguas radiactivas de Japón en sus capturas, el turismo y sus ingresos. "¿Cómo van a tirar al mar una contaminación que nos va a afectar a todo el mundo? No se debe de hacer eso", dijo Jesús Gutiérrez.

Preocupación de la comunidad internacional

El 12 de abril, CGTN lanzó una encuesta mundial en cinco plataformas lingüísticas: inglés, español, francés, árabe y ruso, en la que participaron más de 30.000 internautas de diferentes países en 24 horas. Según la encuesta, el 93,21 % de los encuestados se opuso firmemente al plan de Japón de verter agua contaminada con material nuclear al mar, el 90,28 % de ellos afirmó que le resultaba difícil creer la afirmación de la parte japonesa de que "el agua contaminada con material nuclear purificada es segura e inofensiva", y el 86,45 % de ellos criticó que Japón no haya gestionado el agua contaminada por la energía nuclear de forma científica, abierta y transparente.

Link del informe de encuesta mundial de CGTN: https://espanol.cgtn.com/news/2023-04-15/1647118872428744705/index.html

Dado que el gobierno japonés aboga por un "mundo desnuclearizado", lo más importante que puede hacer es dar ejemplo actuando. El primer paso es dar cuenta de la preocupación de la comunidad internacional por el vertido al mar de agua contaminada con material nuclear. Como dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, Japón debe responder a las preocupaciones de la comunidad internacional, asumir la responsabilidad que le corresponde, cumplir con seriedad sus obligaciones internacionales, garantizar que el agua contaminada con material nuclear se elimine de forma científica, abierta, transparente y segura, y aceptar una estricta supervisión internacional.