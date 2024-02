Santiago.— La muerte del expresidente Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero, causó un profundo impacto en Chile, un país ya afectado por la tragedia de los incendios que han dejado más de un centenar de muertos.

Piñera falleció en la sureña región de Los Ríos, luego de que el helicóptero que pilotaba se precipitara en las aguas del lago Ranco. En el aparato viajaban otras tres personas —según la prensa, familiares del expresidente quienes resultaron heridos, pero lograron nadar y ponerse a salvo. En el área imperaba el mal clima. El gobierno confirmó que en la nave viajaba Piñera, de 74 años y que fue el único que no logró salir del aparato. Aunque no dio más detalles, reportes de prensa indicaron que el exmandatario (2010-2022) no logró quitarse el cinturón de seguridad y se hundió en el lago, ahogándose. Los servicios de seguridad y emergencia rescataron el cuerpo y lo trasladaron al muelle del lago.

Lugareños formaron una valla improvisada y entonaron el himno nacional.

Chilenos dejaron ofrendas florales y simbólicas a la entrada de la casa de Piñera, tras enterarse de su deceso en un accidente aéreo. Foto: Allen Díaz | EFE

Empresario, millonario, graduado en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un doctorado en la Universidad de Harvard, Piñera lanzó su campaña para senador en 1989.

Tras ser elegido, ingresó como militante del partido conservador Renovación Nacional (RN), que presidió a partir de 2001. Cuatro años más tarde se presentó por primera vez a la presidencia del país, cargo que logró en enero de 2010, año en el que se enfrentó en segunda vuelta a Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Exaccionista de la aerolínea LAN Chile —hoy LATAM—, de un canal de televisión y del club de futbol Colo Colo, fue el primer presidente de derecha desde el regreso de la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La revista Forbes llegó a estimar sus activos en 2 mil 400 millones de dólares. Volvió a ser elegido en 2018, en un segundo mandato muy polémico en el que tuvo lugar el “estallido social”, la mayor protesta popular en Chile desde el fin de la dictadura, que fue brutalmente reprimida.

Apodado La Locomotora, el gobierno de Piñera dividió opiniones. Para algunos fue el gran reconstructor del país tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. También se le recuerda por el exitoso rescate de 33 mineros atrapados en Atacama.

El escenario chileno dio un giro radical tras el estallido social de octubre de 2019. Multitudinarias protestas desatadas por un aumento del pasaje del metro se transformaron en un amplio reclamo contra un modelo de libre mercado con ausencia del Estado en educación, salud y pensiones, sin bienestar social.

Los Papeles de Pandora

Luego llegaron la pandemia de coronavirus y la recesión económica, pero cuando los signos de recuperación le daban un respiro al mandatario, la publicación de los Papeles de Pandora sobre la venta de la Minera Dominga en 2010 por parte de una empresa de sus hijos volvió a empañar su imagen.

Este caso llevó a la fiscalía a abrirle una investigación penal y a la oposición a presentar una acusación en el Parlamento, donde fue hallado inocente por un margen ajustado.

Funeral de Estado

Piñera tendrá un funeral de Estado que se realizará este jueves en el Salón de Honor del Congreso de Chile. Piñera “tendrá todos los honores y reconocimientos republicanos que merece”, indicó la ministra del Interior Carolina Tohá.

El presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional por tres días, en los que las sedes del gobierno, las instituciones públicas y las Fuerzas Armadas y de orden público deben mantener la bandera izada a media asta.

Piñera “buscó genuinamente lo que él creía que era mejor para el país”, dijo Boric, quien calificó a su antecesor como un “demócrata desde la primera hora”.

Boric, quien fue muy crítico con Piñera durante el estallido social de 2019, aseguró que ya se comunicó con el resto de expresidentes chilenos vivos, “quienes harán lo posible por participar” en el funeral.

“Este hecho nos conmueve y nos enluta como país en circunstancias especialmente difíciles por la tragedia de los incendios que justo en estos días ha golpeado a muchos de nuestros compatriotas”, admitió Boric, en referencia a la mortífera ola de incendios registrados en la región central de Valparaíso y que hasta al momento deja 131 muertos y un centenar de desaparecidos.

El mandatario terminó su declaración pública citando una de las frases que entonó Piñera al ganar la presidencia en marzo de 2018: “Chile somos todos, y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos”.

Mandatarios y expresidentes de todo el mundo, como el argentino Javier Milei, el español Pedro Sánchez y el venezolano Nicolás Maduro, reaccionaron a la muerte de Piñera y enviaron condolencias a su familia.

En México, la canciller Alicia Bárcena lamentó “profundamente” el fallecimiento y envió “sinceras condolencias a su familia, amigos y a todo Chile en momentos ya difíciles”. El expresidente Felipe Calderón, amigo cercano de Piñera, dijo que Chile pierde “a uno de sus mejores presidentes”.