El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechazó que la irrupción de manifestantes en las sedes de los poderes brasileños en 2023 haya constituido un golpe, llamó a “borrar el pasado” y a otorgar una “amnistía” a los condenados por la intentona golpista.

En la Avenida Paulista, ante miles de simpatizantes a quienes convocó a una protesta pacífica para hoy, Bolsonaro dijo que quiere borrar "el pasado".

Investigado por la Policía Federal bajo sospecha de haber intentado un golpe de Estado, el ex presidente afirmó que "un golpe es un tanque en la calle" y rogó a los parlamentarios que aprueben un proyecto de amnistía para indultar a los "pobres bastardos" condenados por las irrupciones de sus simpatizantes en las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial el 8 de enero de 2023.

“Lo que busco es pacificación, es borrar el pasado, es encontrar la manera de vivir en paz... Sí, por parte del Parlamento brasileño, es una amnistía para esas pobres almas que están encarceladas en Brasilia. Ya no queremos que sus hijos sean huérfanos de padres vivos. En el pasado ya concedimos amnistía a quienes cometieron barbaridades en Brasil, ahora estamos pidiendo a los 513 diputados un proyecto de amnistía para que se pueda hacer justicia en nuestro Brasil y a quienes hayan robado bienes, con lo cual no estamos de acuerdo, que paguen. Pero estas sentencias van más allá de lo razonable, no podemos entender qué llevó a pocas personas a castigar tan drásticamente a esta pobre gente que estaba allí el 8 de enero de 2023”, dijo a los presentes.

El expresidente aseguró que "estuvo cuatro años siendo perseguido" y que esa persecución se ha incrementado desde que dejó la presidencia de la República.

“'Bolsonaro quería dar un golpe de estado'. Siempre he oído eso desde que asumí el cargo. ¿Qué es una estafa? Es un tanque en la calle, es un arma, es una conspiración, es poner a tu lado a las clases empresariales. Nada de esto se ha hecho en Brasil. Yo no hice nada de esto y me siguen acusando de estafa. ¿Golpe de Estado utilizando la Constitución? Dejo claro que el estado de sitio comienza con el Presidente de la República convocando a los consejos de república y de defensa, aunque el estado de sitio no es un golpe de Estado, no se convocó a nadie de los consejos de república y de defensa”.

El expresidente convocó a la multitud a participar en las municipales de este año y las presidenciales de 2026, para las que está inhabilitado por abuso de poder. “Preparémonos para 2026, el futuro es de Dios, sabemos lo que hay que hacer en el futuro para que Brasil tenga un presidente que tenga a Dios en el corazón, que ame su bandera, que se emocione cuando cante el himno nacional y que ame de verdad a su gente… No podemos aceptar que un poder saque a nadie del escenario político, a menos que sea por una razón justa; no podemos pensar en ganar elecciones sacando a los oponentes del escenario político”, aseguró.

La policía lanzó el 8 de febrero la operación Tempus Veritatis (la hora de la verdad, en latín), contra Bolsonaro y varios de sus estrechos aliados, incluidos algunos de sus exministros. Hubo allanamientos, detenciones y al exmandatario se le prohibió salir de Brasil.

Según la investigación, los sospechosos planearon desacreditar el sistema de votación electrónica antes de las elecciones, y después prepararon un golpe de Estado -que no se llevó a cabo- contra el nuevo gobierno de Lula.

Bolsonaro se dice víctima de una "persecución" y el jueves guardó silencio al ser interrogado por la policía.

