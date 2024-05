Manifestaciones propalestinas en EU: Biden defiende derecho a protestar, pero no a desatar la violencia "En las universidades, en Estados Unidos, no hay lugar para el antisemitismo, la islamofobia; no hay lugar para el racismo, la discriminación ni las amenazas a los estudiantes", aseveró

Ante las protestas propalestinas en universidades de EU, Biden enfatizó que existe la libertad de expresión, pero también el Estado de derecho, mismo que siempre defenderá. Foto: Captura de pantalla