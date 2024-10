Autoridades investigan quema de urnas en Oregon y Washington; no reportan mayores daños Las autoridades aún no han determinado si los incidentes están relacionados y no se han reportado el arresto del posible o posibles responsables

La Policía de Oregon y Washington investiga el incendio de varias urnas electorales que contenían cientos de papeletas de voto anticipado, a solo una semana de las elecciones. Foto: Captura de Pantalla