El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió hoy no especular, tras el atentado del que fue víctima el exmandatario y virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump, el sábado en un mitin en Butler, Pennsylvania.

En rueda de prensa, Biden dijo que el autor ya fue identificado -Thomas Matthew Crooks, de 20 años-, pero que aún se desconocen sus motivaciones para atacar a Trump, quien resultó herido por un rozón de bala en el oído.

Pidió a los estadounidenses “no especular” y dejar al Buró Federal de Investigaciones (FBI), que tomó el caso en sus manos, hacer su trabajo, el cual, prometió, será “expedito” y compartido con el pueblo estadounidense. “Pido a todo el mundo... que por favor no haga suposiciones sobre sus motivos o afiliaciones [del atacante]”, insistió Biden. "Dejemos que el FBI haga su trabajo, y que sus agencias asociadas hagan su trabajo...”.

El mandatario, quien busca la reelección en noviembre, señaló que tuvo una conversación “breve, pero buena”, con Trump, y se mostró alegre de que el republicano “esté bien, y recuperándose”.

Señaló que como expresidente, Trump goza de altas medidas de seguridad, pero que se le darán más tras lo ocurrido. “He sido coherente en mi dirección con el Servicio Secreto para proporcionarle todos los recursos, capacidad y medidas de protección necesarias para garantizar su seguridad continua", afirmó el demócrata, quien también pidió al Departamento de Seguridad tomar “las medidas necesarias” para garantizar que la Convención Republicana, que arranca este lunes en Milwaukee, se desarrolle en calma.

A la vez, indicó que pidió una “evaluación independiente para saber exactamente qué pasó” el sábado, luego de las críticas surgidas ante el Servicio Secreto y las declaraciones del FBI de que no entendían cómo fue que Crooks logró disparar “tantas veces”. Biden aseguró que los resultados de esta investigación serán compartidos con el pueblo estadounidense.

Biden subrayó que “en Estados Unidos no hay lugar para este tipo de violencia, ni para ninguna otra. Un intento de asesinato es contrario a todo lo que representamos como nación. Todo. No es lo que somos como nación. No es América. Y no podemos permitir que esto ocurra. La unidad es el objetivo más difícil de alcanzar de todos, pero nada es tan importante como eso ahora mismo: La unidad".

El mandatario adelantó que esta noche, a las 20:00, hora local (18:00 de México), dará otra conferencia desde la Oficina Oval de la Casa Blanca.

