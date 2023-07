La tribu korowai habita en Indonesia y es conocida por vivir en las alturas. Estos clanes construyen sus casas en la cumbre de los árboles para protegerse de los animales salvajes y las inundaciones.

También son conocidos como kolufos, un grupo que, hasta el día de hoy, conserva sus tradiciones y costumbres legendarias. Una de ellas es la construcción de sus hogares con materiales que provienen de la selva. De hecho, entre más altas sean, mayor prestigio dentro de la organización.

Además, son conocidos por practicar el canibalismo. Aunque ellos aseguran que ya no consumen carne humana, hay otras versiones que contradicen sus dichos. Según la revista Vice, el periodista australiano Paul Raffaele viajó allí para entender su cultura.

"Para ellos, cuando alguien muere de forma misteriosa, por ejemplo, una enfermedad, creen que se debe a los brujos del inframundo llamados khakhua. Según la lógica de la tribu, la persona poseída debe ser comida para hacer justicia divina", explicó el medio citado anteriormente.

En el corazón de la selva, esta tribu ha vivido alejada de la tecnología. Y de ahí la reacción de Silac, líder de la tribu Korowai, en la isla de Nueva Guinea, al ver su rostro por primera vez en un celular.

Alejandra Ramírez, una creadora de contenido colombiana, compartió en su cuenta de Instagram la historia de este líder. A través de un video y varias fotografías mostró su experiencia dentro del clan.

Dentro de sus hallazgos hubo algo que la sorprendió. "Yo me estaba grabando, de repente, llegó Silac por atrás, para ver por qué le hablaba al celular. Así quedó grabado uno de los momentos que para mí fue el más mágico", escribió la viajera.

La reacción del hombre fue de total asombro, pues, al parecer, nunca en su vida había visto su rostro. Al poder ver su imagen a través de la cámara, una sonrisa lo invadió. Seguidamente, chocó las palmas con la creadora de contenido para demostrar que todo estaba bien.

La publicación fue criticada por algunos Internautas, quienes no están de acuerdo con la usuaria por no respetar sus costumbres. Los Korowai han negado adoptar costumbres "civilizadas" para mantener su identidad, incluso no saben la edad de sus miembros dentro del clan.

Una usuaria comentó en el metraje: "No me gustan este tipo de publicaciones. Mucha gente va querer llegar y conocerlos, personas que solo buscan turismo. Déjelos en secreto, con sus creencias y su tranquila vida. No dejen que llegue el ser humano que son destructivos".

La mujer hizo la aclaración sobre su expedición: "Yo no robé su identidad ni cambié su vida, ellos siguen intactos. El problema es el oro, la guerra interna desde 1961, que el gobierno de Indonesia los sacó de sus tierras. Yo estoy dando voz a estos problemas tan grandes".

Por su parte, otros usuarios comentaron y felicitaron a Ramírez por su contenido educativo y formativo: "Después de ver al abuelo, me generó cosas muy lindas, me hizo reflexionar", "Me gustó el acercamiento de Ale a la comunidad" y "Ella no está interfiriendo, si está ahí es porque la tribu le dio la confianza, es muy difícil estar dentro del núcleo".

