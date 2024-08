Miami.— Las preferencias empresariales más destacadas de Estados Unidos actúan como una radiografía de la situación actual del país, donde las prioridades y visiones del futuro varían significativamente entre diferentes sectores. Mientras unos buscan estabilidad y beneficios económicos inmediatos, otros abogan por cambios estructurales profundos que aseguren un futuro más equitativo y sostenible. Esta dicotomía refleja las tensiones y desafíos que enfrenta la nación en su camino hacia las elecciones del 5 de noviembre.

Estas personalidades que representan los liderazgos empresariales más prominentes de EU también se posicionan claramente, al reflejar las divisiones profundas en la política y la economía estadounidense. Tanto el republicano Donald Trump como los empresarios heredados por el mandatario demócrata Joe Biden a Kamala Harris cuentan con el respaldo de diversas industrias y comercios, cuyas declaraciones públicas ofrecen una ventana a sus motivos y preocupaciones.

Los donantes de cada candidato toman una figura de respaldo económico; Harris se ha convertido en un fenómeno al tener un impresionante récord de recaudación. En menos de dos días, tras el anuncio del retiro de Biden, reunió más de 100 millones de dólares, que duplicó en su primera semana de campaña; si a esos 200 millones se le suma lo recaudado por Biden, puede decirse que inició su campaña con más de 300 millones de dólares.

Por otro lado, Trump sigue siendo una figura que despierta fuertes pasiones. Después de sobrevivir a un atentado, su capacidad para atraer apoyo financiero no ha disminuido. El mejor ejemplo es el apoyo de Elon Musk, a pesar de los ataques de Trump contra los vehículos eléctricos, al afirmar que Tesla no depende de subsidios para prosperar. La visión de Musk es que la posible eliminación de ayudas públicas se transformaría en una oportunidad para fortalecer a Tesla frente a la competencia. Pero el anuncio de Trump contra los vehículos que quieran ser importados desde el extranjero ya provocó que Musk suspenda la construcción de una planta en Nuevo León, México, hasta después de las elecciones presidenciales. “Trump ha dicho que impondrá aranceles a los vehículos fabricados en México. Así que no tiene sentido invertir mucho en México si eso va a ocurrir”, dijo Musk.

Harris cuenta con el apoyo del renombrado inversionista George Soros y su hijo Alexander. Soros fue uno de los primeros en respaldar a Harris como sucesora de Biden. Alexander Soros, quien hoy tiene el control del imperio financiero familiar, ha confirmado el apoyo a Harris. “Es hora de que todos nos unamos en torno a Kamala Harris y derrotemos a Donald Trump. Ella es la mejor y más calificada candidata que tenemos”, escribió Alexander Soros en X, antes Twitter.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha respaldado a Biden y ahora a Harris, gracias a su enfoque en la ciencia y la salud pública. Gates ha mencionado que “el compromiso de esta administración con la ciencia y la salud pública es exactamente lo que necesitamos para enfrentar los desafíos actuales y futuros”.

Además, el Black Economic Alliance, un grupo de líderes empresariales negros, ha respaldado a Biden y Harris, enfatizando la necesidad de un liderazgo que aborde las desigualdades económicas y sociales. Han afirmado que “Joe Biden y Kamala Harris entienden la necesidad de cambiar las políticas que han permitido que persistan las inequidades estructurales debido al racismo”.

Otro grande es Reed Hastings, cofundador y CEO de Netflix, quien ha donado significativamente a la campaña de Biden, hoy de Harris y ha elogiado sus políticas educativas y de salud pública. Hastings ha declarado que “la administración Biden-Harris está comprometida con mejorar la educación y la salud pública, áreas cruciales para el bienestar de nuestro país”.

Marc Benioff, CEO de Salesforce, ha sido un defensor de las políticas del gobierno actual, especialmente en temas de cambio climático y justicia social, al afirmar que “Joe Biden y Kamala Harris están liderando los caminos correctos para una política ecológicamente responsable y de enorme justicia con la sociedad, algo vital para nuestro futuro”.

Steve Schwarzman, CEO de Black- stone Group, quien ha expresado su apoyo al republicano Trump, citó preocupaciones sobre las políticas económicas, de inmigración y exteriores de la administración actual, dijo públicamente que “nuestras políticas económicas, de inmigración y exteriores están llevando al país en la dirección equivocada” refiriéndose a la presidencia de Biden. Para Schwarzmann, Trump mantuvo un entorno más favorable para los negocios durante su mandato y una eventual llegada de Harris a la presidencia estadounidense sería sólo una continuidad de las políticas de Biden.

Nelson Peltz, inversionista y fundador de Trian Fund Management, ha resaltado la crisis migratoria y la gestión de la frontera como factores decisivos para su respaldo a Trump. Peltz ha declarado que “no podemos seguir dejando entrar a todo el mundo en este país. Tenemos un problema de inmigración y no es un problema de republicanos o demócratas. Deberíamos poner algunos límites para saber al menos a quién estamos abriendo la puerta”.

Este tipo de opiniones, sin embargo, son “muy a priori”, considera el economista Iván Jiménez en Florida, quien comenta para EL UNIVERSAL que “empresarios que opinan así no están viendo la realidad; los indocumentados, la gran mayoría, paga sus impuestos al Tío Sam desde el año uno que llegan a este país, pero además, son la mano de obra calificada más sobresaliente de entre los trabajadores de las industrias más ingratas para trabajar donde la gran mayoría se concentran”, refiriéndose en especial al trabajo en el campo y construcción.

Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores en Facebook, es un sólido apoyo para Trump en Silicon Valley. Thiel, conocido por sus posturas libertarias y su afinidad con grupos de derecha, ha sido crucial en el ascenso de J.D. Vance, seleccionado por Trump como candidato a la vicepresidencia. Tiene una fortuna de más de 2 mil millones de dólares.

John Paulson, gestor de fondos de cobertura, ha sido un constante apoyo para Trump, organizando eventos de recaudación de fondos y alineándose con sus políticas económicas. Harold Hamm, fundador y presidente de Continental Resources, ha elogiado las políticas energéticas del republicano y ha criticado la administración Biden por sus políticas más restrictivas en este sector. Robert Bigelow, magnate hotelero y fundador de Bigelow Aerospace, ha expresado su apoyo a Trump.

“Quizá no viene mucho al caso porque Hamm y varios de estos multimillonarios no le está pegando directamente a los indocumentados con su comentario. Pero si le hicieran un e-Verify a sus empresas hoteleras, seguramente no saldría bien librado en materia de cuántos trabajadores sin documentos trabajan, directa o indirectamente, para ellos, al mismo Trump ya le sucedió en su hotel y campo de golf de Miami”, comenta Jiménez. E-Verify es una exigencia del gobierno para revisar el estatus legal de los trabajadores cuando una empresa tiene 25 o más empleados y la obligación es reportar a las autoridades a los que carecen de autorización para residir en Estados Unidos.

Biden y Harris también han recibido un respaldo considerable de otros líderes empresariales. Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, ha sido un firme defensor de Biden y, en consecuencia, de Harris, destacando su enfoque en la innovación tecnológica y la justicia social. Hoffman ha afirmado que “Joe Biden y Kamala Harris representan el liderazgo que necesitamos para llevar a nuestro país hacia un futuro más justo e innovador”. Hoffman ha entregado 7 millones de dólares a la campaña de Harris. “Creo que lo más importante para las empresas es la estabilidad de un país, la unidad y el Estado de derecho”, afirmó este empresario.

Un aliado inesperado para Trump es Jacob Helberg, tecnólogo y CEO de Palantir; en el pasado fue un donante de los demócratas y ahora se ha convertido en un asesor cercano a Trump; defiende la inteligencia artificial sin restricciones para superar a China en la batalla tecnológica. Helberg podría atraer a influyentes figuras de Silicon Valley hacia Trump, opinan algunos analistas.

Harris no se queda atrás: Ron Conway, inversionista de Silicon Valley, ha apoyado a Biden y la vicepresidenta por su compromiso con la equidad y la justicia económica.

Esta visión de una economía más inclusiva resuena en muchos en la comunidad tecnológica y empresarial progresista. “Este tipo de empresarios están más enfocados en el desarrollo del país que en la persecución de un importante porcentaje de hombres y mujeres que son la mano de obra que hace posible también parte importante de este desarrollo”, señala el especialista.

En el ámbito de los criptoactivos, Mike Novogratz, fundador de Galaxy Investment Partners, ha sido un donante demócrata crítico con Biden y ha pedido que el partido se sitúe en el centro político. Novogratz, quien construyó su fortuna en la banca de inversión y ha adoptado el bitcoin y los activos digitales, no ha mostrado un claro respaldo a Harris, pero ha enfatizado la necesidad de decencia, sentido común y políticas económicas fuertes.

Algunos multimillonarios cambiaron de parecer, como Bill Ackman, inversor y director de Pershing Square Capital Management, quien decidió respaldar a Trump el mismo día del atentado contra el magnate. Antes, Ackman había expresado su descontento con la reelección de Biden y había apoyado a Dean Phillips, un congresista demócrata que se postuló como alternativa.

Los apoyos a Trump y a Harris reflejan dos visiones diferentes para el futuro de Estados Unidos.

Los empresarios que apoyan a Trump destacan su enfoque en la seguridad fronteriza, las políticas económicas favorables a los negocios y una postura energética más tradicional. Por otro lado, los que respaldan a los demócratas enfatizan la justicia social, la innovación tecnológica, la equidad económica y un fuerte compromiso con la ciencia y la salud pública.

Esta división no sólo marca el panorama político actual, sino que también subraya las prioridades contrastantes de los líderes empresariales en Estados Unidos.