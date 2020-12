¡2020 para ya! Registran erupción del volcán Kilauea en Hawái

A los residentes de Hawái, en la Isla Grande, se les pidió que permanecieran en el interior después de que el volcán Kilauea tuvo actividad el domingo por la noche en una explosión que envió una nube de cenizas al cielo, indica NBC News.

La explosión se produjo en el cráter Halemaumau después de una serie de terremotos débiles, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos. Un terremoto de magnitud 4.4 se produjo poco después de la erupción, dijo la agencia.

El servcicio agregó que no se esperaban daños significativos a edificios o estructuras. Además, dijo que la lava en el cráter estaba contenida y que no se han reportado heridos ni muertes. El Servicio Meteorológico Nacional de Hawái emitió una advertencia pidiendo a los residentes que permanezcan en el interior para evitar una posible exposición a cenizas.

"El Observatorio de Volcanes de Hawái informa de una erupción en el cráter Halemaumau del volcán Kilauea. Los vientos... empujarán la ceniza hacia el suroeste. Es probable que se produzcan consecuencias en el distrito de Kau en Wood Valley, Pahala, Naalehu y Ocean View. Manténgase en interiores para evitar exposición", dijo la Agencia de Defensa Civil de Hawái en Twitter.



Lava is cascaded into the summit water lake, boiling off the water and forming a new lava lake. The northern fissure, pictured, was producing the tallest lava fountain at roughly 50 m (165 ft), and all lava was contained within Halemaʻumaʻu crater in Kīlauea caldera. pic.twitter.com/4uEEL7qxOT

— USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) December 21, 2020