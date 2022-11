Corría el año 2013 cuando Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois dejaron de ser amigos gracias a un triángulo amoroso. Mientras uno juega para el Manchester City y el otro en el Real Madrid, los jugadores no están obligados a verse las caras. Pero el Mundial de Qatar 2022 los volvió a reunir, en un ambiente que causó expectativa entre los fanáticos con buena memoria. En tanto, el vestuario de la escuadra belga tuvo este conflicto entre dos de sus miembros como protagonista.

Los dos jugadores tienen una historia que, a pesar de que ya pasó casi una década, cada vez que se vuelven a juntar para vestir los colores de su país es recordada. Su amistad comenzó cuando dieron sus primeros pasos en el mundo del deporte: primero cuando se formaron en el KRC Genk y después cuando compartieron uniforme en el Chelsea. Desde muy chicos crecieron juntos, tanto en lo personal como en lo profesional. Es por todo eso que la traición dolió tanto.



De Bruyne tenía novia en ese entonces: Caroline Lijnen, algo que Courtois sabía a la perfección. La pareja pasaba la mayor parte del tiempo en Alemania, dado que De Bruyne jugaba en el Werder Bremen en aquel tiempo. En un instante, la monotonía los alcanzó y ella quiso darse unas vacaciones con sus amigas, así que viajó hasta Madrid para pasar unos días de relax.

Lo que no tenía previsto era que en su viaje se encontraría con Courtois, quien en ese entonces todavía era amigo de su novio. Se involucraron en una relación amorosa clandestina que más tarde se reveló mediáticamente y con todos los detalles. Unas vacaciones se convirtieron en uno de los escándalos más grandes del mundo deportivo.

Caroline admitió que engañó al futbolista, con el argumento de que él también le había sido infiel en el pasado. Al parecer, el centrocampista del Manchester City estuvo con una de sus mejores amigas de la infancia y ella quiso vengarse: “Esa noche, Thibaut me ofreció más que Kevin en tres años. Con él tenía conversaciones interesantes e incluso me cocinó. El otro jamás hizo algo así. Estando en Madrid, me acordé que él me había engañado y me dije a mi misma, ¿por qué no puedo hacer lo mismo?”, declaró Caroline en una entrevista en 2014 a la revista belga Story.

En ese momento, la selección de Bélgica se dividió, dado que ninguno de los dos atletas se dirigía la palabra. Incluso el entrenador de ese entonces, Marc Wilmots, tuvo que poner un alto a los conflictos dentro de los vestidores. Los problemas se resolvieron, pero el vínculo se fracturó para siempre.



El reencuentro de Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois en el Mundial de Qatar 2022

Pese a que duraron algunos años con su enemistad en el punto más alto, De Bruyne y Courtois tuvieron que volver a compartir filas en el Mundial del 2022. Si bien lo hicieron otras veces que vistieron la camiseta de su selección, este año la competencia más importante de la FIFA los obliga a verse las caras y a unirse como un equipo.

Ya habían tenido que coincidir en otras ocasiones, como por ejemplo en partidos del Manchester City contra el Real Madrid en la Champions League. Sin embargo, es hasta ahora que tuvieron nuevamente la oportunidad de superar sus diferencias por el bien de la escuadra belga, algo que parece no haberles sentado tan mal.

En algunas imágenes que se difundieron en los últimos días, el centrocampista y el arquero parecen disfrutar de un buen día junto a otros de sus compañeros. El medio Planeta Real Madrid fue el encargado de rescatar la convivencia en uno de sus artículos, por lo que la posibilidad de retomar aquello que se perdió está abierta. Además, la relación con Lijnen no perduró en ninguno de los casos y cada uno de los futbolistas recompuso su vida amorosa. De Bruyne está en pareja con Michele Lacroix y tiene dos hijos, mientras que Courtois está con la modelo israelí Mishel Gerzig.