Luis Chávez afirma que: "Contra Argentina no le entendimos a Gerardo Martino"

Luis Chávez fue elegido como el jugador del partido, pero eso no consuela al joven del Pachuca.

Y aunque se dijo que de puertas hacia dentro, siempre se obedecieron las órdenes del técnico, reveló que en el juego contra Argentina, no le entendieron lo que les puso a hacer Gerardo Martino.

“Los que jugamos somos nosotros, pero en el segundo partido no entendimos mucho lo que quiso plantear… Defendimos bien pero fallamos al ataque y así no se pueden hacer goles y terminamos perdiendo el partido”, dijo a TUDN.



De la eliminación, comentó: “Me siento triste dejamos de hacer muchas cosas, los primeros dos partidos reaccionamos un poco tarde, sabíamos que teníamos esperanza de clasificar, pero no lo logramos, más allá de lo personal me quedo con lo conectivo y me voy triste”.

Sobre el Twitter donde el Bayer Leverkusen lo “saludó”, dando a entender que está tras sus servicios, comentó: “Me lo estuvieron comentando, bueno, estoy contento porque equipo así se fije en uno, ya veré si hablan con Pachuca para hacer algún movimiento”.