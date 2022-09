El Comité Organizador del Mundial qatarí al fin decidió excluir la vacuna reciente contra el coronavirus, como uno de los requisitos para acudir a la competencia que comenzará el 20 de noviembre y terminará el 18 de diciembre en Doha.



REQUISITOS DE SALUD PARA ENTRAR A QATAR

- Cualquier visitante de seis años o más debe presentar un resultado oficial negativo de la prueba PCR Covid-19 tomada no más de 48 horas antes de la hora de salida o un resultado oficial negativo de la prueba rápida de antígenos no más de 24 horas antes de la hora de salida.

- El resultado de la prueba deberá enseñarse en el mostrador de facturación del aeropuerto.

-La prueba debe realizarse en un centro médico del país de origen. ¨

- Las personas que llegan a Qatar no están obligadas a someterse a cuarentena, independientemente del estado de vacunación o país u origen.



- Cualquier persona que dé positivo por Covid-19 mientras esté en Qatar deberá aislarse de acuerdo con las pautas del Ministerio de Salud Pública.

- Los visitantes no están obligados a realizar una prueba de Covid-19 después de su llegada a Qatar.

- Qatar no requiere que ningún viajero se realice una prueba de Covid-19 antes de salir de Qatar y volver a su país de origen. Sin embargo, los viajeros deben verificar los requisitos de su país de destino y seguir sus requisitos de viaje específicos de Covid-19.

MASCARILLAS

Los fanáticos deben tener en cuenta que las máscaras son obligatorias en las siguientes situaciones:

*Dentro de los centros de salud

*En transporte público



APLICACIÓN EHTERAZ

Todos los visitantes de Qatar mayores de 18 años deben descargar e instalar la aplicación EHTERAZ en sus teléfonos móviles a su llegada al país. Se requiere un estado EHTERAZ verde (que muestre que el usuario no tiene un caso confirmado de COVID-19) para ingresar a cualquier espacio interior público cerrado.

