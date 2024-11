El cantante y compositor surcoreano, Zior Park se encuentra por primera vez en la Ciudad de México para presentarse con su show en solitario “Rest in peace”, el domingo 10 de noviembre en el Foro Bajo Circuito

Zior Park es un músico de pop alternativo, que destaca por un estilo musical único inspirado en el famoso director de cine Tim Burton. En 2023 lanzó su primer EP “Where does sasquatch live? Part 1”, álbum que incluye la canción viral “CHRISTIAN”.

Tiempo después estrenó la segunda parte del EP, la cual lo ayudó a posicionarse como uno de los artistas más populares del género alternativo en Corea del Sur, dándole la oportunidad de colaborar con plataformas como Spotify Radar.

Lee también Esta es la agenda de conciertos K-pop en Ciudad de México en lo que resta del 2024

Se presentó por primera vez ante sus fans mexicanas el vienes 8 de noviembre, en el festival “Korean Spotlight”, evento que reúne a diferentes artistas emergentes surcoreanos con la finalidad de promover su arte en el ámbito musical.

EL UNIVERSAL tuvo la oportunidad de entrevistar al intérprete quien compartió un poco más sobre la influencia que ha tenido la festividad mexicana de Día de Muertos en su proceso creativo, los planes a futuro para su carrera musical y un adelanto de lo que podrán disfrutar las fans en su próximo show en CDMX.

Influencia del Día de Muertos en “Rest in peace”

“Rest in peace” es el nombre que lleva el show del artista surcoreano que se llevará a cabo el domingo 10 de noviembre en tierras mexicanas, y está está inspirado en el festejo del Día de Muertos.

Zior explicó que la influencia de esta tradición mexicana en el concepto de su concierto fue principalmente por el significado que tiene la muerte para los mexicanos, convirtiendo algo que suele ser negativo en muchas culturas del mundo, en una celebración para sus seres queridos.

“La muerte suele significar cosas negativas, pero las personas de México usan este término para una celebración. Esto es algo muy interesante, dos energías opuestas juntas”, dijo el intérprete de “CHRISTIAN”.

Lee también ¿Cuál fue la primera banda de K-Pop que hoy sigue vigente?

Zior se presentará el próximo domingo 10 de noviembre en el Foro Bajo Circuito. Foto: cortesía - Byeolmedia

Agregó que esta fiesta popular lo relaciona con la forma en la cual él compone sus canciones, mezclando letras de melancolía con sonidos alegres, que le dan la oportunidad de crear combinaciones únicas.

El artista también compartió cuáles son sus expectativas en cuanto al público de México, asegurando que se encuentra muy emocionado por disfrutar de la energía y la pasión de sus fans mexicanas.

“Espero que podamos disfrutar juntos de su energía”, expresó Zior.

Zior sorprenderá a sus fans mexicanas con una canción en español

Entre lo que sus seguidores podrán gozar en su primer show en la capital del país, está una sorpresa que tiene preparada para todos los asistentes.

El cantante surcoreano reveló que interpretará una canción completamente en español, lo cual es un regalo muy especial para sus fans.

También afirmó que tiene la intención de componer un tema musical totalmente en español, aunque ya ha escrito algunas frases en este idioma para varias de sus composiciones.

“En mi canción “¿cuánto cuesta? (How much is it?)” que aún no ha sido revelada, hay algunos versos en español”, confesó el compositor.

Lee también Integrantes de Blink-182 continúan con elogios a México; mañana es su concierto

Aristas que influyen en el proceso creativo de Zior Park

Tim Burton ha sido una referencia en el proceso creativo de Zior, influenciando la manera de crear los conceptos para sus videos musicales y algunas composiciones, pero confesó que existe otra influencia artística que lo ha ayudado a darle una esencia particular a su carrera.



La banda británica de rock “Queen” es un referente para el cantante surcoreano, y en ella se ha inspirado para plasmar algunas de sus ideas en sus creaciones artísticas.

“Hay muchos y no podría elegir uno, pero si tuviera que escoger seria Queen", aseguró el interprete de “Bullet”.

Lee también Disfruta el fin de semana en la CDMX; eventos gratuitos y con descuento para estudiantes y tarjeta Inapam

Zior Park afirmó que tiene la intención de componer una canción totalmente en español. Foto: cortesía - Byeolmedia

Planes a futuro del cantante surcoreano: nuevo álbum 2025

Zior Park reveló que actualmente trabaja en su siguiente álbum, el cual podría tener fecha de estreno entre enero y febrero del 2025. Otro de sus planes, es grabar el video musical de una de las posibles canciones principales, cuando regrese a Corea de Sur tras su concierto en México.

Esta información, sin duda animará a todas sus seguidoras alrededor del mundo, que han estado esperado el regreso musical del cantante de pop alternativo.

Zior también compartió que el artista latino con el cual le gustaría colaborar es el intérprete de reggaetón Bad Bunny, “definitivamente con Bad Bunny, es una superestrella, es mi sueño”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc