¿Cuál fue la primera banda de K-Pop que hoy sigue vigente?

H.O.T, conocida como eichioti en Corea, es considerada la primera banda de K-Pop y ha dejado una huella imborrable en la historia de este género musical. Formada por cinco miembros seleccionados a través de audiciones y concursos por el productor Lee Soo Man, H.O.T hizo su debut en 1996 con su canción "We Hate All kind of Violence". Su éxito trascendió las fronteras de Corea y se expandió a China y Taiwán.

Esta banda, cuyo nombre significa mito o leyenda en español, pertenece a la primera y segunda generación del K-Pop. Su música y estilo influyeron en numerosas bandas que les sucedieron, como 4Minute, Seventeen, Gfriend, B.A.P y SHINee, quienes interpretaron covers de sus exitosas canciones. Una de ellas es "Wild Eyes", que se volvió viral debido a que uno de los integrantes de H.O.T estaba lesionado, y crearon una coreografía con sillas para que pudiera participar.

Leer también: K-Pop: así se medirá la ‘edad coreana’ de los ídolos musicales coreanos según una ley de su país

Otra banda icónica del K-Pop es BigBang, que debutó en 2006 con cinco miembros: G-Dragon, T.O.P., Taeyang, Seungri y Daesung. Su primer éxito, "Lies", ganó el premio a la canción del año en los Mnet Asian Music Awards. Aunque la agrupación se vio envuelta en escándalos y se tomó un descanso, en 2022 anunciaron su regreso con nueva música, demostrando su impacto duradero en la industria.

Leer también: Los 7 grupos de K-Pop que se presentarán en el Kamp Fest CDMX

Twice es otro grupo destacado en el K-Pop. Compuesto por nueve chicas que fueron seleccionadas a través del programa Sixteen, debutaron en 2015 con su mini álbum "The Story Begins". Se convirtieron en las primeras artistas surcoreanas en tener el disco más vendido en su país. Además, lograron la certificación platino en Japón con una canción en japonés, siendo el primer grupo femenino de K-Pop en lograr este reconocimiento por parte de la Recording Industry Association of Japan.

En sus inicios, H.O.T fue uno de los primeros grupos en debutar en la industria del K-Pop, seguido por otras bandas que conformaron la conocida "primera generación del K-Pop" como Sechs Kies, S.E.S, Fin.K.L, NRG, Baby VOX, Diva, Shinhwa y g.o.d. Durante el cambio de milenio, algunos de estos grupos estuvieron inactivos, mientras que otros, como Baby Vox, triunfaban en diversas regiones de Asia con canciones como "Coincidence", que alcanzó el primer puesto en las listas de música china gracias a su promoción durante la Copa Mundial de Fútbol de 2003.

Con información de Laura Guevara.