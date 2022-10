Con la muerte del abogado feminicida, Jesús Hernández Alcocer, quien asesinó a su pareja sentimental la cantante y modelo Yrma Lydya, aseguran las autoridades que el crimen no quedará impune a pesar de que el principal sospechoso y autor material ya murió, de hecho el abogado no fue sentenciado pues las investigaciones continuaban; el caso tiene muchos vacíos legales que lo han demorado, ya que a pesar que el crimen se cometió en un restaurante, el arma homicida no se ha encontrado.

Por el feminicidio de la joven sigue en prisión -igual sin sentencia- Benjamín “N”, guardaespaldas persona y hombre de todas las confianzas del abogado feminicida, éste incluso era quien lo cuidaba y lo atendía dentro de prisión, además hay otro chofer prófugo de las autoridades, éste es identificado como “Máximo”, quien según las investigaciones fue quien se llevó el arma homicida y por la cual no aparece.

Máximo es actualmente uno de los delincuentes más buscados por las autoridades locales, pues su declaración así como el arma que se llevó y escondió, sería vital para esclarecer el caso e imputar al único sospechoso y detenido por el feminicidio de Yrma Lydya.

En la imagen, Máxio habría salido del restaurante con el arma que usaron para asesinar a Yrma

