La mañana de este martes la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, confirmó la muerte de Jesús Hernández Alcocer, presunto asesino de la cantante Yrma Lydya en junio pasado.

El implicado en el asesinato de quien era su pareja, tenía varías enfermedades, incluso, presentó malestares desde el momento en que fue vinculado a proceso.

Cuando Hernández Alcocer ingresó al Reclusorio Norte, informó que sufría de enfermedades crónico degenerativas, por lo que la noche del lunes salió y entró de ese lugar.



En septiembre fue trasladado a un hospital para una revisión médica, luego de que manifestara a los guardias de seguridad "sentirse mal". Tras determinarse que se trataba de la presión arterial, el imputado fue regresado a su celda

El día 12 del mismo mes que tuvo un infarto cerebrovascular, por lo que se le realizaron tomografías debido a una condición de salud delicada.

Sin embargo, fue la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, quien informó en conferencia de prensa que el deceso del presunto feminicida se debería a la edad.

“Siempre se lamenta un fallecimiento y parece que falleció, tiene que ver el peritaje todo lo que tiene que hacer el tribunal, pero parece que fue por muerte por la edad”, expresó la mandataria.



"Intentó ahogarme, me dio toques con una pistola": Así Yrma Lydya denunció a su esposo Jesús Hernández

Seis meses antes de ser asesinada por su esposo, la cantante Yrma Lydya habría denunciado al abogado Jesús Hernández Alcocer por violencia familiar y múltiples agresiones.



Ante el Ministerio Público la joven señaló que el abogado intentó ahogarla en un jacuzzi, luego la habría torturado con una pistola de toques.

Diversas omisiones provocaron que el caso fuera enviado al no ejercicio de la acción penal.



Imágenes presentadas en el noticiero Despierta con Danielle Dithurbide muestran la confirmación de la denuncia que la cantante había iniciado contra su feminicida.

Discusión se tornó violenta

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto la carpeta de investigación señala que la noche del 19 diciembre del 2021 Yrma Lydya y Jesús Hernández discutieron en un restaurante al sur de la capital.



La afectada declaró que su pareja la golpeó en el estacionamiento del restaurante y durante el trayecto a su residencia en la colonia Jardines del Pedregal.



"Mi esposo comenzó a agredirme de manera física y verbal. Me dijo que era una prostituta, una golfa, y me pegó varias patadas cuando estábamos en el estacionamiento", declaró en aquella ocasión Yrma Lydya.





Agregó que al ingresar al domicilio conyugal continuaron las agresiones hasta llegar a las amenazas de muerte.



"Me llevó jalándome del cabello hasta el baño de nuestra recamara, sacó una pistola que siempre carga en su bolsa de mano, me apuntó, y me dice que me quería matar", dijo.

Jesús Hernández intentó ahogarla y la torturó

Según relata el expediente aquella noche Jesús intentó ahogarla en el jacuzzi, después, presuntamente la torturó con un dispositivo eléctrico.



"Mi esposo Jesús me puso una pistola de toques en el estómago, mientras me agredía me decía ojalá te mueras. Yo forcejeaba para que me soltará", relató.



Horas después de la agresión, Yrma Lyda se presentó a la Fiscalía de Álvaro Obregón para denunciar a Hernández Alcocer.



En el lugar se tomó su declaración y se giraron oficios a distintas áreas de la dependencia para que apoyarán a la joven.



Consta en los documentos mostrados en el noticiero que se solicitaron medidas de protección y la presencia policial durante 60 días; sin embargo, la Ministerio Público no reclasificó el delito de violencia familiar a tentativa de feminicidio.

