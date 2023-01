“Yo no tengo problema", dice Sheinbaum de que Monreal se sume como corcholata presidencial

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no tiene problema que se sume a las corcholatas presidenciales el senador y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, así como el diputado federal, Gerardo Fernández Noroña y que incluso pueden hacer conferencias en la Ciudad de México.

“Me parece muy bien, todos saben que podemos tener diferencias, por ejemplo, recientemente Ricardo (Monreal) votó en contra de la resolución de la Reforma Electoral por supuesto se respeta, pero no estoy de acuerdo, pero eso no quiera decir que piense que Ricardo Monreal va a dejar Morena, me quito la cachucha de la Jefa de Gobierno habló un poco como ciudadana cuando uno habla de unidad uno debe actuar como consecuencia”, aseguró.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó que si se habla de unidad al interior de Morena se debe actuar de la misma manera y que en todo caso debe ser opinión personal de los militantes si deciden salir del partido y no por una actitud de que se cierre su presencia para participar en el proceso rumbo al 2024.

“Yo no tengo problema", dice Sheinbaum sobre que Monreal se sume como corcholata presidencial

“Yo no tengo problema, al contrario que bueno que se le invite a todos los que deseen. Inclusive hubo un llamado del presidente de nuestro partido para que se facilitara que todas las corcholatas pudieran ir a informar, platicar, sobre sus temas siempre en el marco de la ley a las distintas entidades de la república, hasta podría decirle a Ricardo que viviera por si quiere hacer una conferencia en la Ciudad y estamos abiertos y no tengo ningún problema”.

Sheinbaum mencionó que Gerardo Fernández Noroña es militante del Partido del Trabajo (PT), “lo sigo en las redes, es muy popular en las redes, y está visitando muchos estados de la República, y que también si quiere participar tiene el derecho”.

“Un Jefe de Gobierno, un gobernador, una gobernadora no le da permiso a menos que se le pida para una plaza pública ya que es un asunto administrativo. Nosotros es la libertad absoluta que es por lo que luchamos siempre, pero estoy totalmente de acuerdo”.

A pregunta expresa si con esta apertura se les quita a la oposición para que haya una ruptura, Sheinbaum dijo que si, y que “se frotan las manos” para que haya división al interior de Morena, y reiteró que la metodología para elegir a los candidatos es la encuesta.

“La encuesta tiene la gran virtud de que es una encuesta abierta es preguntarle al pueblo de México quien quieres que represente al partido en una elección y esta característica es muy buena porque no lo decide una persona, no lo decide un comité sino lo decide la gente es cuchando a todo mundo”, mencionó.



