Yo creo que todas las mujeres en el país son líderes: Claudia Sheinbaum

En el marco del 69 aniversario del Voto de las Mujeres en México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que todas las mujeres en el país son líderes, y que por hecho de tener un puesto, de tener un puesto de elección popular, no tienen por qué diferenciarla de otras mujeres.

“Llamarnos líderes porque estamos en una posición de elección popular, en este caso, o en una magistratura, no me gusta la palabra en ese sentido de “liderazgo”, yo creo que todas las mujeres en este país son líderes, el que tengamos un puesto en particular no tiene que diferenciarnos de otras mujeres, pues una mujer que tiene hijos tiene un liderazgo frente a su familia, una mujer que es profesionista e ingeniería, abogada, cualquier profesión que quieran mencionar obviamente tiene un liderazgo”.

Durante el Panel del Derecho al Voto a la Paridad Total, Camino a una Ciudad Sustantiva, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la mandataria capitalina consideró que la diferencia que se hace entre mujeres, líderes o no líderes no ayuda por la lucha por la igualdad de derechos y lucha de la discriminación.

Sheinbaum añadió que a las mujeres que se encuentran en un puesto de elección popular o que históricamente no se había permitido tiene que ver con una lucha histórica por lo que deben seguir fomentando para futuras generaciones.

“Estamos para las futuras generaciones, es decir, el que tengamos la posibilidad de que haya 50% en el gabinete federal de hombre y mujeres, en que tengamos una mujer que sea la secretaría de Seguridad Pública, el que tengamos tantas mujeres en la Suprema Corte de la Nación, el que tengamos tantas mujeres en el Tribunal Electoral, pues, obviamente nos hace responsables hacia las siguientes generaciones”.

Sheinbaum Pardo aseguró que con la participación de las mujeres en México se fortalecería todo, en particular la democracia, por lo que recordó que este año hay más gobernadas que lo que históricamente había.

“Claro que las mujeres podemos, si no que tenemos grandes características que sí generan diferencias, yo pienso que el sentido de la responsabilidad en mujeres es particular y tiene que ver que somos madres (…) y yo puedo decir que en términos de seguridad la Ciudad de México tiene 50% menos índices delictivos de cuando llegamos al gobierno de la Ciudad”.

Durante el evento también estuvo presente, la diputada del Congreso de la Unión, Ivonne Ortega Pacheco; la diputada Amalia García Medina; la ministra Jazmín Esquivel y Mónica Aralí Soto Fregoso.

