Fabiola Ledesma, también conocida como Masta Quba de 34 años, es una mujer apasionada, empática e indomable que utiliza el hip hop como una herramienta para nombrar y denunciar los hechos de violencia que ella misma ha vivido y a quienes les rodean, así lo contó en entrevista a EL UNIVERSAL.

Nacida en el Estado de México, ha sido víctima de distintos tipos de violencia, recientemente su amiga, Cleo, fue víctima de feminicidio, por lo que escribió la canción “Nosotras tenemos otros datos”. En la que denuncia que en México hay 12 feminicidios diarios y que muchas veces estar en tu casa no es el lugar más seguro.

Desde los 16 años, Masta Quba ha dedicado su tiempo a escribir, componer e impartir talleres sobre el hip hop. “Para mí es la herramienta más grande que he tenido para transformarme, para sembrar semillas, para reflexionar, para cuestionar, para denunciar, para visibilizar, para nombrar, para sanar, ha sido un lugar en el que me siento bien, me siento capaz. Me siento talentosa”, explicó la rapera.

Para la “MC”, el hip hop se ha convertido en un estilo de vida porque le ha dedicado gran parte de su vida, tiempo, energía y dinero, pero sobre todo considera que el micrófono conlleva un compromiso.

“Tengo una responsabilidad muy grande, debo poner atención en lo que digo, cómo lo digo, a qué le doy valor. Hay una responsabilidad ser escuchada, por eso el mensaje es mi historia de vida y las cosas que me atraviesan como mujer”, manifestó.

Antes que declararse feminista, Masta Quba se declara “soy una mujer con ganas de emanciparse todos los días de este sistema. Antipatriarcal, antiracista, anticapitalista, anti todo, aunque al final aún sigo siendo un poco de todo porque, pues, la deconstrucción no se logra en un día y a veces desaprender lo que hemos naturalizado por tanto tiempo no es tan sencillo, pero ahí vamos en la lucha de ir cuestionándonos. El problema no es equivocarse, sino lo que haces cuando ya lo hiciste.

Entre los temas que toca Masta Quba en sus canciones son la autodefensa, el aborto, el feminicidio, la autosanación y la autoaceptación.

“Respóndele a quien te insulta, a quien te toca, a quien te agrede, acusa, aunque te digan loca”, dice la letra de una de sus canciones más conocidas, la cual nació “porque fui atacada. Fui golpeada en el metro por defender a una chica, llegué a mi casa y la escribí muy enojada; de ahí el resultado de mis versos”, sostuvo.

Para la rapera “la autodefensa no es violencia, es una, es una necesidad, estoy en mi derecho de defenderme y no tener miedo. Aprender a defendernos no significa aceptar la realidad de que esto no va a cambiar, pero sí, de que, tengo el poder de salvarme a mí misma. Mis versos hablan de eso, de la necesidad de nombrar y de saber que tengo el derecho y la rabia de defenderme como loba”, narró.

Mientras que las cifras oficiales muestran que los feminicidios “Nosotras tenemos otros datos”, aseguró Masta Quba.

“La realidad siempre supera la ficción y me parece muy triste que no todos los artistas estemos usando las plataformas tan grandes que tenemos para nombrar estos temas. Esta canción la escribí porque mi amiga Cleo fue asesinada y cuando empezaron a encerrarnos por la pandemia de Covid-19, fue una ilusión porque los feminicidios aumentaron. Para muchas mujeres, estar en casa, es igual o más peligroso que estar en la calle”, dijo la rapera. Todo ese dolor lo junto y explicó que se sintió con la responsabilidad de nombrar “lo que me duele”.

Ella sufrió un abortó ectópico y terminó siendo operada de emergencia y por eso hizo una canción hablando de lo solitario que fue el proceso. Además, “nadie puede juzgarme”.

“Así es toda mi música, la historia de todo lo que he vivido, de cómo puedo ir sanando, merezco ser feliz y merezco estar bien”, dijo la rapera. También explicó que la escena del hip hop es machista y violenta.

“Debería de ser un poco más horizontal, un poco más justa, un poco más real, un poco más verdadera, un poco más equitativa”. Masta Quba confía en que esto poco a poco puede cambiar, pero necesitan ser más las personas preocupadas porque esto pase.

Finalmente, contó que el próximo 11 de diciembre se presentará en el Foro Hilvana y el 12 de diciembre hará una presentación especial para las compañeras del centro femenil reinserción social de Santa Martha Acatitla, dónde actualmente están las mujeres que tomaron la Okupa, este será su último concierto en la Ciudad de México debido a que se irá a vivir a España para seguir haciendo música, junto a su pareja Prince Jaguar, quien también es su colega y socio productor de música.

