VIDEO ¿Tu Rappi no llegó? Motociclista invade carril ciclista sobre Paseo de la Reforma y se arma bronca

Un usuario en Twitter llamado Tadeo Lemus, compartió un video, con la leyenda “¿Necesitan una tragedia para reaccionar?”, en el que se le ve transitando por la ciclopista de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, hasta que se detiene porque algunos motociclistas se habían metido al carril.

Por lo que el ciclista decidió encarar a los conductores, se detiene y no le permite el paso a unos de ellos, que al parecer era un adulto mayor repartidor de Rappi, por lo que éste último trata de pasarse “a la mala”.

“¿A dónde vas? No puedes pasar”, le dice el ciclista en el encontronazo al motociclista que termina en el suelo.

Esto pasó hoy por la mañana, increíble @UCS_GCDMX @jeferadar que no puedan poner un alto a los motociclistas, ¿necesitan una tragedia para reaccionar? (Ahí perdón por tanta grosería) pic.twitter.com/PBWdQogSuy — El Terrible (@tadeolemus) December 7, 2022

“No te pases, déjame pasar, ya me voy a salir, aventaste mi celular, tengo pedido, dame permiso, no te estoy molestando”, le dice el repartidor de comida de manera serena mientras le pide un disculpa. Pero el ciclista no le permite el paso hasta que llega un oficial.

Multa a motociclistas

Tras los hechos el usuario de Twitter “El Terrible”, aseguró que tuvo que esperar casi 40 minutos para que le pusieran un infracción de 15 UMAs, aproximadamente mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos, al motociclista, quien le continuó suplicando que lo dejará ir para entregar su pedido.

“El compa que me aventó la moto después de un rato me pedía que ya quería irse y que había perdido su pedido y necesitaba generar y así. Sentí culero pero ellos no se tientan el corazón para aventarte el vehículo”, escribió en otro tuit.



