Luego de ser detenido por agredir verbal y físicamente el vehículo de una mujer, Óscar Ramírez Vargas, alias "El Jirafa" de 28 años, repartidor de Uber Eats dio su versión de los hechos a través de un video que circula en redes sociales.

Óscar asegura que el conductor del auto se pasó el alto y alcanzó a golpear la moto en donde viajaba, posterior a eso intentó darse a la fuga lo cual provocó la reacción violenta del repartidor.

"Todavía de que se pasa el alto pues, me pega en el escape de mi moto y pues hubo un momento que me detengo para que me pague mi golpe de mi moto a lo que le acelera el carro", comentó.

También lee: DETIENEN A REPARTIDOR QUE AGREDIÓ A CONDUCTOR EN POLANCO

Repartidor de @Uber_MEX @UberEats_mex da su versión sobre los hechos ocurridos en calles de la Col. Polanco y señala que el automovilista se pasó el semáforo en rojo, lo impactó e intentó escapar, por lo que tuvo que bloquearle el paso. (@repartidorr)pic.twitter.com/JsaBGtSIPl — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) May 12, 2022

Ramírez Vargas, fue detenido por elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la Calzada Chivatito y su cruce con Paseo de la Reforma, en la colonia Primera Sección de Bosques de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado jueves 12 de mayo.

Buenos días, la #SSC informa que derivado de la denuncia ciudadana en redes sociales, la persona que aparece en el video fue detenida en calles de la @AlcaldiaMHmx por efectivos de esta institución y puesta a disposición del ministerio público. @OHarfuch https://t.co/rkdgH93T5D — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 12, 2022



En el video, Óscar Ramírez confiesa estar asustado por la situación y aseguró que su única intención era generar ingresos por el 10 de mayo.

"La verdad me encuentro muy espantado, la verdad tengo miedo (...), yo quería generar un poco para llevar algo a casa", comentó.

Además, dijo que cuando vio que una patrulla se acercaba a la zona él pensó en pedir ayuda para arreglar el problema.

"No me parece que me estén tachando de montachoques, de extorsionador, de delincuente, ni de todo lo que me están tachando", expresó.

También lee: Video. Presuntos policías "siembran" arma en auto de padre de familia en Naucalpan



¿Qué fue lo que ocurrió?

En redes sociales, la usuaria Mirna Arriazola-Lujambio denunció la agresión de un presunto repartidor por aplicación, y muestra un video grabado con el celular de una de las víctimas en el que se observa al sujeto golpear en tres ocasiones con el puño un vehículo que se encuentra frente a él. El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, señala Mirna.

El sujeto, quien viaja en motocicleta, portaba un casco y una mochila verde, característica de los repartidores de la aplicación Uber Eats, fue captado golpeando con el puño el espejo retrovisor de un auto, al cual le rompió una parte del marco, y luego continuó golpeando la ventana del piloto, para después seguir avanzando.

Mirna contó que en el interior del auto se encontraba su hermano junto con su familia, por lo que en el video se escucha decir a una de las víctimas "Tranquilo, bodoque, no pasa nada, tranquilo" y luego se escucha el sollozo de una menor. También quedó registrada la llamada en la que se denuncia el hecho.

Mientras el conductor del auto continúa avanzando, el repartidor lo persigue y golpea con su casco el costado del vehículo; la menor que viaja en el vehículo continúa llorando y diciendo "Mami, tengo miedo" al ver que el repartidor los persigue.

Con infromación de Kevin Ruiz

ayef