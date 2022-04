Una mujer de nombre Marianela denunció por redes sociales, la golpiza que recibió una sus vecinas a manos de un hombre.

La usuaria de Twitter Marianela, narró que en la madrugada del martes 16 de abril en la alcaldía Venustiano Carranza, escuchó mucho movimiento afuera de su casa y al asomarse por la ventana vio a un hombre golpeando a una mujer frente a su hijo menor de edad.

“De repente veo que un cabrón empieza a pegarle a la señora, hay un niño, pegándose entre ambos, obvio el con más fuerza la tira al piso, el niño llorando que deje a su mamá, una se paraliza, lo que se me ocurrió de rápido fue entre abrir la ventana”, empezó por escribir.



El video para que Twitter haga su magia y llegue a la chava que no conozco pero que ojalá lo denuncié por pasado de verga.#NoEncubrirAmistades ni vecinos ni conocidos, no seamos complices. pic.twitter.com/D8cTNJ9ZKY — Marianela La Más Pedera (@LaMasPedera) April 16, 2022

“Y gritarle "déjala cabrón" dos o 3 veces y corrí por mi cel para grabar y tomar fotos, inmediatamente después de tener las evidencias llamé a la policía, la señora se fue con el niño a buscar ayuda, mi papá gritándome que no salga que no me meta en problemas, odio, odio, no tener”, señaló.

Marianela contó que al salir de su casa, pues ya había arribado la patrulla, escuchó que el agresor iría al Ministerio Público de Venustiano Carranza a denunciar a la víctima.

“Cinismo puro, si reciben una denuncia de una señora de jeans aprox de 1.62 de altura cabello largo y rizado junto con un niño, aquí está la prueba del abuso de ese cabrón”, destacó la usuaria de Twitter.

Cabe mencionar que la golpiza hacia la mujer se dio frente al hermano del agresor, quien no hizo nada por defender a la víctima y solo permaneció como espectador de la cruel escena.

C5 se ponen en contacto con denunciante

En tanto, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México se puso en contacto con Marianela

“Te seguimos atendiendo vía MD, por favor”, escribió la dependencia capitalina.





cls