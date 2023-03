VIDEO: Buscan a conductor que arrolló a empleado y chocó con vehículos en estacionamiento de Coyoacán

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) encontraron en calles de la alcaldía Coyoacán, la camioneta fue captada chocando con al menos 7 vehículos en el estacionamiento de una plaza comercial, de momento no se ha ubicado a quienes conducían el vehículo.

Sin embargo, los propietarios de los vehículos afectados ya se acercaron a la Fiscalía Capitalina a interponer la denuncia correspondiente. La imagen del vehículo con placas de circulación NSZ-99-13 se difundió en redes sociales, luego que se grabará el momento exacto en que, para escapar del estacionamiento de la plaza ubicada en la colonia Prado Churubusco, chocó con varios autos para abrirse camino.

En la grabación se observa cómo arrolla a un empleado del lugar que intenta impedir que escape, quien aunque no presentó lesiones de consecuencia, interpuso una denuncia por tentativa de homicidio. No se descarta que en las siguientes horas, el conductor y quienes iban dentro, son detenidos. Además el conductor presuntamente no pago el parking.



Con tal de escapar del estacionamiento y sin pagar, la camioneta golpeó vehículos en su camino e incluso arrolló a empleados de la plaza en Prado Churubusco.

VIDEO: ESPECIAL pic.twitter.com/cjXgmwi0oG — El Universal (@El_Universal_Mx) March 6, 2023

