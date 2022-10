Van contra la discriminación en restaurantes y bares

Buscando visibilizar y luego trabajar de manera conjunta para erradicar la discriminación, en todos los sentidos, en los restaurantes, antros, cantinas y comercios del mismo gremio, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), el Consejo Económico Social y Ambiental de la Ciudad de México (CESA) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), iniciaron diálogos respecto a este tema.

En lo que va del año, Copred ha recibido 35 denuncias de discriminación en restaurantes de la Ciudad de México; Polanco, la Zona Rosa y el corredor Roma-Condesa, son los puntos donde más denuncias se registran.

“La discriminación existe y no en todos los casos es clara, binaria y burda, a veces es también sutil y escurridiza, ello se debe a que todos y todas hemos crecido y nos hemos educados inmersos en estos sistemas que clasifican a las personas a partir de prejuicios; la propuesta que se hace a la industria restaurantera y nocturna es que trabajemos de la mano, desde el Gobierno de la Ciudad de México y con el apoyo interinstitucional de otras entidades buscamos generar espacios libres de la discriminación.

“Seamos un ejemplo en la industria, en el sector, en el país y por qué no, en la región. Tenemos como misión el impulso de medidas que no sólo prevengan y atiendan las prácticas discriminatorias en todos los espacios de la Ciudad, sino que también se erradiquen de todos esos espacios; el motivo de la reunión es proponer que trabajemos juntos y juntas para que esta sea una Ciudad donde ir a un restaurante, a un bar o a un centro nocturno sea una experiencia feliz, no una de trato diferenciado e indigno, que eso no vuelva a suceder en esta capital”, dijo la titular de la Copred, Geraldine González.

El presidente de la Canirac, Germán González Bernal, dijo que “buscamos crear acciones para prevenir y eliminar la discriminación en los establecimientos, adoptar la responsabilidad que lleva la placa que ponemos todos los establecimientos a la entrada, que de verdad tenga un significado, que sea algo vivo y que la gente que integra los establecimientos la conozcan y la viva. Transmitiremos valores y el respeto a las diferencias en todos los que trabajan en el ramo”.

Explicó que para eso se emprenderá una campaña de sensibilización en todos los niveles y puestos, y que desde su comisión se impulsará la capacitación y cursos referentes al tema con otras organizaciones.

Dijo que entre las nuevas medidas a tomarse en el ramo restaurantero está la promoción de un ambiente de inclusión y un decálogo de buenas prácticas.